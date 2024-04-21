Дженніфер Еністон та Кортні Кокс з "Друзів" відірвались у Беверлі-Гіллз

Акторки Кортні Кокс та Дженніфер Еністон з приятелькою. Фото: Instagram/jen1faniston

Зірки серіалу "Друзі", голлівудські акторки Кортні Кокс та Дженніфер Еністон продовжують тішити шанувальників. Зіркові подруги разом відвідали світський захід, а після відправились на вечерю.

Про це повідомляє видання Just Jared.

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55-річна Еністон та 59-річна Кокс відірвались у Беверлі-Гіллз (Каліфорнія, США). Спочатку зіркові подруги завітали на прем’єру книги знайомої письменниці. Дженніфер одягла чорну сукню в поєднанні з чорними туфлями на підборах, а Кортні обрала стильній білий костюм та ботильйони.

Кортні Кокс та Дженніфер Еністон . Фото: Just Jared

Після презентації голлівудські акторки, які найтісніше серед всього касту серіалу "Друзі" спілкуються між собою, в чоловічій компанії завітали до популярного серед знаменитостей ресторану Funke. Саме коли вони виходили з нього, папараці зробили чимало фото. Еністон намагалася приховати від репортерів своє обличчя, але ті все ж таки зуміли зробити кілька знімків.

Зазначимо, що нещодавно Дженніфер бачили біля приватної клініки пластичної хірургії в Коннектикуті. Вона виходила звідти з акторкою Сандрою Буллок. Щодо Кортні Кокс, то вона, на відміну від Еністон, відкрито говорить, що активно користується послугами пластичних хірургів.

Акторка Дженніфер Еністон з приятелькою. Фото: Instagram/jen1faniston

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Наталі Портман після розлучення вразила відвертою фотосесією у прозорому мереживі. Також ми розповідали, що зірка "Аватара" виставила на продаж маєток по сусідству з Ніколь Кідман.