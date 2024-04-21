Дженніфер Еністон та Кортні Кокс з "Друзів" відірвались у Беверлі-Гіллз

Папараці "застукали" Еністон та Кокс з "Друзів" за вечерею в Голлівуді
Зірки серіалу "Друзі", голлівудські акторки Кортні Кокс та Дженніфер Еністон продовжують тішити шанувальників. Зіркові подруги разом відвідали світський захід, а після відправились на вечерю.
Про це повідомляє видання Just Jared.
Вихід Еністон та Кокс
55-річна Еністон та 59-річна Кокс відірвались у Беверлі-Гіллз (Каліфорнія, США). Спочатку зіркові подруги завітали на прем’єру книги знайомої письменниці. Дженніфер одягла чорну сукню в поєднанні з чорними туфлями на підборах, а Кортні обрала стильній білий костюм та ботильйони.
Після презентації голлівудські акторки, які найтісніше серед всього касту серіалу "Друзі" спілкуються між собою, в чоловічій компанії завітали до популярного серед знаменитостей ресторану Funke. Саме коли вони виходили з нього, папараці зробили чимало фото. Еністон намагалася приховати від репортерів своє обличчя, але ті все ж таки зуміли зробити кілька знімків.
Зазначимо, що нещодавно Дженніфер бачили біля приватної клініки пластичної хірургії в Коннектикуті. Вона виходила звідти з акторкою Сандрою Буллок. Щодо Кортні Кокс, то вона, на відміну від Еністон, відкрито говорить, що активно користується послугами пластичних хірургів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Наталі Портман після розлучення вразила відвертою фотосесією у прозорому мереживі. Також ми розповідали, що зірка "Аватара" виставила на продаж маєток по сусідству з Ніколь Кідман.
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