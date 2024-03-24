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Ведущая Евровидение осудила известного блогера за фото с путинистом Лазаревым

24 марта 2024 17:24
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Стас Кожушко
Редактор
Ведущая Евровидение осудила известного блогера за фото с путинистом Лазаревым
Телеведущая Анна Тульева. Фото: Instagram/anntulieva
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Ведущая Нацотборов на "Детское Евровидение", а также проекта "Дневники Евровидения" Анна Тульева обратила внимание на пост одного из своих зарубежных коллег. Блогер Дебан Адереми, живущий в Лондоне, опубликовал архивное фото с путинистом Сергеем Лазаревым.

Соответствующий снимок появился в его Instagram.

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Зарубежный блогер, освещающий песенный конкурс, начал обратный отсчет до начала "Евровидения-2024" в шведском Мальме. Но вместо того, чтобы опубликовать совместное фото с победителями, он показал общий снимок с российским певцом Сергеем Лазаревым, дважды участвовавшим в конкурсе. Путинист поддерживает полномасштабную войну в Украине и политику Кремля.

"Воспоминание о том времени, когда я искренне думал, что смогу победить Сергея Лазарева в армреслинге. Что я думал? Его участие принесло большое волнение фанатам и привело к двум местам в ТОП-3", — написал Дебан.

Анна Тульева, которая во время "Евровидения" пишет интервью с участниками конкурса и, конечно, общается с коллегами, не промолчала. Телеведущая осудила инициативу Дебана.

"Ты серьезно? Россия ежедневно атакует Украину! Можно ли публиковать фото с российским певцом, кто поддерживает Путина? Позор тебе", — написала Тульева в комментариях.

Ведущая Евровидение осудила известного блогера за фото с путинистом Лазаревым - фото 1
Скриншот: Instagram/deban_deban

В пабликах еврофанов также распространяется скриншот с переведенным англоязычным комментарием Лазарева, чей профиль Instagram не доступен на территории Украины. Пропагандист поблагодарил Адереми, чем возмутил многих пользователей соцсети.

Ведущая Евровидение осудила известного блогера за фото с путинистом Лазаревым - фото 2
Комментарий Сергея Лазарева под сообщением Дебан Адереми. Скриншот: Telegram/uamusicblog

Напомним, ранее мы писали, в каких странах больше всего покупают билеты на "Евровидение-2024". Также мы рассказывали, что букмекеры назвали нового конкурента Украины на "Евровидении-2024".

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