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Ведуча Євробачення засудила відомого блогера за фото з путіністом Лазарєвим

24 березня 2024 17:24
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Стас Кожушко
Редактор
Ведуча Євробачення засудила відомого блогера за фото з путіністом Лазарєвим
Телеведуча Анна Тульєва. Фото: Instagram/anntulieva
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Ведуча Нацвідборів на "Дитяче Євробачення", а також проєкту "Щоденники Євробачення" Анна Тульєва звернула увагу на допис одного зі своїх закордонних колег. Блогер Дебан Адеремі, який живе в Лондоні, опублікував архівне фото з путіністом Сергієм Лазарєвим. 

Відповідний знімок з’явився в його Instagram.

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Закордонний блогер, який висвітлює пісенний конкурс почав зворотний відлік до початку "Євробачення-2024" у шведському Мальме. Але замість того, аби опублікувати спільне фото з переможцями, він показав спільний знімок з російським співаком Сергієм Лазарєвим, який двічі брав участь в конкурсі. Путініст підтримує повномасштабну війну в Україні та політику Кремля.

"Спогад про той час, коли я щиро думав, що зможу перемогти Сергія Лазарєва в армреслінгу. Що я думав? Його участь принесла велике хвилювання фанатам і призвела до двох місць у ТОП-3", — написав Дебан.

Анна Тульєва, яка під час "Євробачення" пише інтерв’ю з учасниками конкурсу та, авжеж, спілкується з колегами, не промовчала. Телеведуча засудила ініціативу Дебана.

"Ти серйозно? Росія щодня атакує Україну! Чи можна публікувати фото з російським співаком, хто підтримує Путіна? Ганьба тобі", — написала Тульєва в коментарях.

Ведуча Євробачення засудила відомого блогера за фото з путіністом Лазарєвим - фото 1
Скриншот: Instagram/deban_deban

В пабліках єврофанів також шириться скриншот з перекладеним англомовним коментарем Лазарєва, чий профіль Instagram не доступний на території України. Пропагандист подякував Адеремі, чим обурив багатьох користувачів соцмережі.

Ведуча Євробачення засудила відомого блогера за фото з путіністом Лазарєвим - фото 2
Коментар Сергія Лазарєва під дописом Дебан Адеремі. Скриншот: Telegram/uamusicblog

Нагадаємо, раніше ми писали, в яких країнах найбільше купують квитки на "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що букмекери назвали нового конкурента України на "Євробаченні-2024".

Євробачення
скандал
блогери
соцмережі
путіністи

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