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Ведущая Лилия Ребрик ответила, что она думает о хейтерах

14 декабря 2023 15:23
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Что Лилия Ребрик думает о хейтерах — откровенное признание
Украинская ведущая Лилия Ребрик на съемках "Дизель Шоу". Фото: Instagram Лилии Ребрик
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик дала откровенное интервью по поводу своей личной жизни. Телезвезда, которая сейчас ждет ребенка, высказалась относительно хейтеров, количество которых увеличилось, когда они узнали о ее беременности.

Интервью с Лилией Ребрик разместили на сайте Obozrevatel.

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Как Лилия Ребрик относится к хейтерам

Украинская телеведущая призналась, что она думает о людях, которые в последнее время очень критикуют ее. Она высказалась о том, как хейтеры обвинили ее в том, что она забеременела для того, чтобы ее муж мог уехать за границу.

"Я иногда отвечаю хейтерам, но не лично, а в виде сообщений. Так было и в этот раз, о котором вспомнили. Делаю это сознательно, считаю, что молчать нельзя. У таких моих постов, как правило, большой охват. Многие люди заступаются, другие начинают вступать в дискуссию с брызгающим ядом. Я очень часто облегчаю хейтерам жизнь, отправляя в бан. Мне кажется, что это лучший способ решения проблемы. Если раздражаю я, мои проявления жизни, то лучше не мучить людей", — рассказала Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик
Ведущая Лилия Ребрик после выступления. Фото: скриншот из Instagram

Также ведущая, которая сейчас беременна, заявила, что страница в социальных сетях похожа на огород. Кроме того, Лилия призвала украинцев объединиться и не ссориться, ведь враг только к этому и стремится.

"Мне кажется, страница в соцсети — это, как огород. Если хотите, чтобы там цвели красивые цветы, надо вырывать сорняк. С корнями. И потом, люди добрые, сейчас враг стремится, чтобы мы поссорились внутри. Давайте будем такими, как мы умеем, сплоченными. А мы едим друг друга изнутри. Разве это правильно?" — тоже добавила украинская телеведущая.

Лилия Ребрик со своим мужем
Лилия Ребрик со своим мужем. Фото: Instagram Лилии Ребрик

Лилия Ребрик ждет ребенка

Не так давно стало известно, что украинская актриса ждет ребенка, что стало очень неожиданным для ее подписчиков. Сначала было непонятно, кто будет у Лилии, но недавно ведущая устроила гендер-пати, на котором узнала пол своего ребенка.

Публикация со страницы Лилии Ребрик
Гендер-пати ведущей Лилии Ребрик. Фото: скриншот из Instagram

Оказывается, у Лилии и ее мужа Сергея будет дочь, которая станет третьей в семье.

Публикация со страницы Лилии Ребрик
Лилия Ребрик, узнавшая, что у них будет дочь. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская ведущая Лилия Ребрик рассказала, как дочери отреагировали на третью беременность.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущая Лилия Ребрик показала, как она перезагружает себя.

Также мы сообщали о том, что телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала, как война изменила ее дочь.

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