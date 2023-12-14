Що Лілія Ребрик думає про хейтерів — відверте зізнання

Українська ведуча Лілія Ребрик на зйомках "Дизель Шоу". Фото: Instagram Лілії Ребрик

Відома українська ведуча і акторка Лілія Ребрик дала відверте інтерв’ю стосовно свого особистого життя. Телезірка, яка зараз чекає на дитину, висловилася стосовно хейтерів, кількість яких збільшилася, коли вони дізналися про її вагітність.

Інтерв’ю з Лілією Ребрик розмістили на сайті Obozrevatel.

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Як Лілія Ребрик ставиться до хейтерів

Українська телеведуча зізналася, що вона думає про людей, які останнім часом дуже її критикують. Вона висловилася про те, як хейтери звинуватили її в тому, що вона завагітніла для того, щоб її чоловік міг виїхати за кордон.

"Я інколи відповідаю хейтерам, але не особисто, а у вигляді дописів. Так було і цього разу, про який згадали. Роблю це свідомо, вважаю, що мовчати не можна. У таких моїх постів, як правило, велике охоплення. Багато людей заступаються, інші починають вступати в дискусію з тими, хто бризкає отрутою. Я дуже часто полегшую хейтерам життя, відправляючи в бан. Мені здається, що це найкращий спосіб вирішення проблеми. Якщо дратую я, мої прояви життя, то краще не мучити людей", — розповіла Лілія Ребрик.

Ведуча Лілія Ребрик після свого виступу. Фото: скриншот з Instagram

Також ведуча, яка зараз вагітна, заявила, що сторінка в соціальних мережах схожа на город. Крім того, Лілія закликала українців об’єднатися і не сваритися, адже ворог тільки цього і прагне.

"Мені здається, сторінка в соцмережі — це, як город. Якщо хочете, щоб там цвіли гарні квіти, треба виривати бур’ян. З корінням. І потім, люди добрі, зараз ворог прагне, щоб ми посварилися всередині. Давайте будемо такими, як ми вміємо, згуртованими. А ми їмо одне одного зсередини. Хіба це правильно?" — також додала українська телеведуча.

Лілія Ребрик зі своїм чоловіком. Фото: Instagram Лілії Ребрик

Лілія Ребрик чекає на дитину

Не так давно стало відомо, що українська акторка чекає на дитину, що стало дуже несподіваним для її підписників. Спочатку було незрозуміло, хто буде в Лілії, але нещодавно ведуча влаштувала гендер-паті, на якому дізналася стать своєї дитини.

Гендер-паті ведучої Лілії Ребрик. Фото: скриншот з Instagram

Виявляється, у Лілії та її чоловіка Сергія буде донечка, яка стане вже третьою в сім’ї.

Лілія Ребрик, яка дізналася, що у них буде донька. Фото: скриншот з Instagram

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