Ведущие Исландия ТВ обидно высказались об Alyona Alyona — репер не стала молчать

Украинская реперка Alyona Alyona. Фото: slukh.media

Ведущие украинского YouTube-канала "Исландия ТВ" Владимир Петров и Сергей Иванов возмутительно высказались, раскритиковав внешность репера Alyona Alyona. Певица не стала молчать и ответила на оскорбления в свою сторону, заявив, что мужчинам должно быть стыдно.

Соответствующее видео Alyona Alyona обнародовала в Instagram.

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Что сказали ведущие

Ведущие "Исландия ТВ" прибегли к отвратительным оскорблениям на тему внешности и творчества репера Alyona Alyona, используя ненормативную лексику. Петров и Иванов также высмеяли певицу с помощью стереотипных шуток, пробив очередное дно. Кроме того, они вспомнили одно из интервью с певицей, где также посмеялись и над ведущей.

Alyona Alyona ответила на оскорбления

"Вместо того, чтобы приносить реальную помощь Украине здесь и теперь, обсуждать неотложные вопросы, направлять людей на единение, правильные мысли, они просто сидят и перемывают кости женщинам. Какая страшная, какая нет. Какую бы посадил себе на ручки, а какую нет". Включая искажение фактов и информации", — написала Alyona Alyona.

По ее словам, это уже не в первый раз, когда такая ситуация происходит. Ранее блогеры вырвали ее фразу из контекста в интервью с украинской телеведущей Машей Ефросининой, тогда пользователи в комментариях указали на ошибку мужчин.

"Мне стыдно не то что это видеть и слышать, но и стыдно, что это есть в инфопространстве. Я бы хотела, чтобы все люди сейчас направляли свою деятельность не на сплетничество, мизогинию в 21 веке, а на реальную помощь государству, обществу и ВСУ", — отметила репер.

Она заявила, что будет благодарна, если блогерам напомнят, что "сейчас гораздо важнее соединяться и поддерживать друг друга, а не сплетничать или искажать факты. А еще хуже просто сидеть в эфире и обсасывать женщин".

"Мизогинии не должно быть места в нашей стране", — добавила Alyona Alyona.

Реакция обидчиков

Ведущий Владимир Петров вместо того, чтобы извиниться, опубликовал фото певицы на своей странице в Instagram, написав в сообщении очередное оскорбление в ее сторону. Пользователи в комментариях выступили в защиту Alyona Alyona, возмутившись словами ведущего. Тот в свою очередь позицию не изменил.

Скриншот сообщения со страницы Владимира Петрова

Сергей Иванов пока никак не отреагировал.

Напомним, что репер Alyona Alyona вышла в сторис и опубликовала несколько видео. В них Алена Савраненко (настоящее имя артистки) ответила хейтерам, обвиняющим ее в пропаганде ожирения.