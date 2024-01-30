Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ведущие Исландия ТВ обидно высказались об Alyona Alyona — репер не стала молчать arrow

Ведущие Исландия ТВ обидно высказались об Alyona Alyona — репер не стала молчать

30 января 2024 05:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ведущие Исландия ТВ обидно высказались об Alyona Alyona — репер не стала молчать
Украинская реперка Alyona Alyona. Фото: slukh.media
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ведущие украинского YouTube-канала "Исландия ТВ" Владимир Петров и Сергей Иванов возмутительно высказались, раскритиковав внешность репера Alyona Alyona. Певица не стала молчать и ответила на оскорбления в свою сторону, заявив, что мужчинам должно быть стыдно.

Соответствующее видео Alyona Alyona обнародовала в Instagram.

Читайте также:

Что сказали ведущие

Ведущие "Исландия ТВ" прибегли к отвратительным оскорблениям на тему внешности и творчества репера Alyona Alyona, используя ненормативную лексику. Петров и Иванов также высмеяли певицу с помощью стереотипных шуток, пробив очередное дно. Кроме того, они вспомнили одно из интервью с певицей, где также посмеялись и над ведущей.

Alyona Alyona ответила на оскорбления

"Вместо того, чтобы приносить реальную помощь Украине здесь и теперь, обсуждать неотложные вопросы, направлять людей на единение, правильные мысли, они просто сидят и перемывают кости женщинам. Какая страшная, какая нет. Какую бы посадил себе на ручки, а какую нет". Включая искажение фактов и информации", — написала Alyona Alyona.

По ее словам, это уже не в первый раз, когда такая ситуация происходит. Ранее блогеры вырвали ее фразу из контекста в интервью с украинской телеведущей Машей Ефросининой, тогда пользователи в комментариях указали на ошибку мужчин.

"Мне стыдно не то что это видеть и слышать, но и стыдно, что это есть в инфопространстве. Я бы хотела, чтобы все люди сейчас направляли свою деятельность не на сплетничество, мизогинию в 21 веке, а на реальную помощь государству, обществу и ВСУ", — отметила репер.

Она заявила, что будет благодарна, если блогерам напомнят, что "сейчас гораздо важнее соединяться и поддерживать друг друга, а не сплетничать или искажать факты. А еще хуже просто сидеть в эфире и обсасывать женщин".

"Мизогинии не должно быть места в нашей стране", — добавила Alyona Alyona.

Реакция обидчиков

Ведущий Владимир Петров вместо того, чтобы извиниться, опубликовал фото певицы на своей странице в Instagram, написав в сообщении очередное оскорбление в ее сторону. Пользователи в комментариях выступили в защиту Alyona Alyona, возмутившись словами ведущего. Тот в свою очередь позицию не изменил.

Скриншот сообщения со страницы Владимира Петрова
Скриншот сообщения со страницы Владимира Петрова

Сергей Иванов пока никак не отреагировал.

Напомним, что репер Alyona Alyona вышла в сторис и опубликовала несколько видео. В них Алена Савраненко (настоящее имя артистки) ответила хейтерам, обвиняющим ее в пропаганде ожирения.

скандал
сексизм
Alyona Alyona
Instagram
женщины
оскорбления
рэпер
певица
критика

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме