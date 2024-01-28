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Реперка alyona alyona відповіла хейтерам, які звинувачують її в пропаганді ожиріння

28 січня 2024 11:33
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Реперка alyona alyona відповіла хейтерам, які звинувачують її в пропаганді ожиріння
Реперка alyona alyona (Альона Савраненко). Фото: Instagram/alyona.alyona.official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Реперка alyona alyona вийшла в сторіз та опублікувала декілька відео. В них Альона Савраненко (справжнє ім’я артистки) відповіла хейтерам, які звинувачують її в пропаганді ожиріння.

Відповідний контент з’явився в Instagram 32-річної учасниці Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024".

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Савраненко зауважила, що найпопулярніший стереотип щодо людей в тілі — вони їдять сало, бургери і в цілому жирну їжу. Подібні коментарі отримує й alyona alyona. Таких користувачів соцмереж артистка назвала бидлом. 

"Щоб не було таких звинувачень, що я пропагандую якесь ожиріння. Чим? Ніколи вам не показую що я їм, скільки їм, як часто їм. Це звинувачення через це якесь безглузде", — заявила Альона.

Втім, реперка зауважила — в активному робочому режимі їй доводиться інколи їсти фастфуд. Особливо коли після численних інтерв’ю та зйомок вона приїжджає на залізничний вокзал, аби поїхати на гастролі. А там, за словами Савраненко, знайти здорову їжу майже неможливо. 

Скриншот: Instagram/alyona.alyona.official

"Як не їсти фастфуд? Це просто якась столична карма. Як би я не намагалась правильно скласти графік, завжди знайдеться щось, що вплине на нього. Хтось скаже — ти себе не любиш, не вмієш відстоювати свій графік. А я інколи обираю роботу, або інших людей, ніж себе", — зізналась Савраненко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Jerry Heil та alyona alyona підбили підсумки співпраці під час війни. Також ми розповідали, що alyona alyona в леопардових лосинах показала свої інтенсивні тренування.

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фастфуд

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