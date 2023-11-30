Ведущему Анатолию Анатоличу выписали штраф за нарушение правил - он возмутился

Ведущему Анатолию Анатоличу выписали штраф за нарушение ПДД — он возмутился
Ведущий Анатолий Анатолич недавно рассказал, что пересел на новый автомобиль. Он сменил BMW на электромобиль марки Volkswagen. И уже в первую неделю пользования машиной получил штраф в 1100 гривен.
Об этом рассказал в своем Instagram.
Пытался спорить
Ведущий Анатолий Анатолич припарковал новый автомобиль в центре столицы. Из-за того, что на него не были прикреплены номера, правоохранители выписали штраф в 1100 гривен.
Но Толич возмутился этим, ведь номер положил на видном месте, под стеклом переднего окна.
"Сегодня меня оштрафовали на 1100 гривен. Первый штраф для машины. Потому что номер был не прикреплен, вот он лежит, потому что я еще не купил рамку для него", — рассказал ведущий.
Он даже пробовал поспорить с полицейскими, однако ничего не вышло.
"Я даже пытался спорить. Доказывал, что номер у меня есть, страховка есть, все есть. Но не сработало", — посетовал ведущий.
Пришлось заплатить штраф.
Напомним, Анатолич впервые рассказал, почему уволился с популярного телеканала.
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