Ведущему Анатолию Анатоличу выписали штраф за нарушение правил - он возмутился

Анатолий Анатолич с новым автомобилем. Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ведущий Анатолий Анатолич недавно рассказал, что пересел на новый автомобиль. Он сменил BMW на электромобиль марки Volkswagen. И уже в первую неделю пользования машиной получил штраф в 1100 гривен.

Об этом рассказал в своем Instagram.

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Пытался спорить

Ведущий Анатолий Анатолич припарковал новый автомобиль в центре столицы. Из-за того, что на него не были прикреплены номера, правоохранители выписали штраф в 1100 гривен.

Скриншот со сторис instagram.com/anatoliyanatolich

Но Толич возмутился этим, ведь номер положил на видном месте, под стеклом переднего окна.

Скриншот со сторис instagram.com/anatoliyanatolich

"Сегодня меня оштрафовали на 1100 гривен. Первый штраф для машины. Потому что номер был не прикреплен, вот он лежит, потому что я еще не купил рамку для него", — рассказал ведущий.

Скриншот со страниц instagram.com/anatoliyanatolich

Он даже пробовал поспорить с полицейскими, однако ничего не вышло.

"Я даже пытался спорить. Доказывал, что номер у меня есть, страховка есть, все есть. Но не сработало", — посетовал ведущий.

Пришлось заплатить штраф.

Напомним, Анатолич впервые рассказал, почему уволился с популярного телеканала.

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