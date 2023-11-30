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Ведущему Анатолию Анатоличу выписали штраф за нарушение ПДД — он возмутился

30 ноября 2023 19:05
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Ведущему Анатолию Анатоличу выписали штраф за нарушение правил - он возмутился
Анатолий Анатолич с новым автомобилем. Фото: instagram.com/anatoliyanatolich
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Ведущий Анатолий Анатолич недавно рассказал, что пересел на новый автомобиль. Он сменил BMW на электромобиль марки Volkswagen. И уже в первую неделю пользования машиной получил штраф в 1100 гривен.

Об этом рассказал в своем Instagram.

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Пытался спорить

Ведущий Анатолий Анатолич припарковал новый автомобиль в центре столицы. Из-за того, что на него не были прикреплены номера, правоохранители выписали штраф в 1100 гривен.

 

Скриншот со сторис instagram.com/anatoliyanatolich

Но Толич возмутился этим, ведь номер положил на видном месте, под стеклом переднего окна.

 

Скриншот со сторис instagram.com/anatoliyanatolich

"Сегодня меня оштрафовали на 1100 гривен. Первый штраф для машины. Потому что номер был не прикреплен, вот он лежит, потому что я еще не купил рамку для него",  рассказал ведущий.

 

Скриншот со страниц instagram.com/anatoliyanatolich

Он даже пробовал поспорить с полицейскими, однако ничего не вышло.

"Я даже пытался спорить. Доказывал, что номер у меня есть, страховка есть, все есть. Но не сработало", — посетовал ведущий.

Пришлось заплатить штраф.

Напомним, Анатолич впервые рассказал, почему уволился с популярного телеканала.

Также мы писали, что Анатолич поддержал ЛГБТК+ сообщество и нарвался на хейт.

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