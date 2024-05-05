Как выглядит пресс-центр "Евровидения-2024" — видео

Прессцентр "Евровидение-2024". Фото: Новости.

Сегодня в Швеции началась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2024 ". Нашей редакции удалось собственными глазами увидеть закулисье песенного события.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Как выглядит пресс-центр Евровидения

Главный редактор Новини.LIVE Елена Халик побывала за кулисами Евровидения-2024 в шведском городе Мальме. Журналист показала, как выглядит зал для пресс-конференций популярного песенного конкурса.

Пресс-центр поделен на зоны. Есть отдельный уголок отдыха представителей прессы. В зале СМИ расположено много мест и экранов.

Пресс-центр "Евровидение-2024". Фото: Фото: Новини.LIVE

Пресс-центр "Евровидение-2024". Фото: Фото: Новини.LIVE

Главная редактор показала, где будут транслироваться выступления артистов и будут проходить пресс-конференции.

Организаторы создали специальные комнаты, в которых во время конкурса будут брать интервью у представителей стран. Их обустроили несколькими столиками, креслами, экранами и съемочным оборудованием.

Пресс-центр "Евровидение-2024". Фото: Фото: Новини.LIVE

Пресс-центр "Евровидение-2024". Фото: Фото: Новини.LIVE

Пресс-центр "Евровидение-2024". Фото: Фото: Новини.LIVE

Напомним, первый полуфинал "Евровидения-2024" состоится уже во вторник, 7 мая. Украину будут представлять певицы alyona alyona и Jerry Heil, которые выступят в первом полуфинале. Букмекеры предсказывают, что наши звезды выйдут в финал.

Ранее мы писали, что представительница Украины на Евровидении-2024 Jerry Heil в шведском городе Мальмё примерила новый образ. Звезда похвасталась стройной фигурой в облегающей стильной юбке.