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Огромный зал и много экранов — что происходит за кулисами "Евровидения-2024"

5 мая 2024 18:49
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Как выглядит пресс-центр "Евровидения-2024" — видео
Прессцентр "Евровидение-2024". Фото: Новости.
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Сегодня в Швеции началась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2024 ". Нашей редакции удалось собственными глазами увидеть закулисье песенного события.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Как выглядит пресс-центр Евровидения

Главный редактор Новини.LIVE Елена Халик побывала за кулисами Евровидения-2024 в шведском городе Мальме. Журналист показала, как выглядит зал для пресс-конференций популярного песенного конкурса.

Пресс-центр поделен на зоны. Есть отдельный уголок отдыха представителей прессы. В зале СМИ расположено много мест и экранов.

Закулисье Евровидения
Пресс-центр "Евровидение-2024". Фото: Фото: Новини.LIVE
Прессцентр Евровидения
Пресс-центр "Евровидение-2024". Фото: Фото: Новини.LIVE

Главная редактор показала, где будут транслироваться выступления артистов и будут проходить пресс-конференции.

Организаторы создали специальные комнаты, в которых во время конкурса будут брать интервью у представителей стран. Их обустроили несколькими столиками, креслами, экранами и съемочным оборудованием.

За кулисами Евровидение
Пресс-центр "Евровидение-2024". Фото: Фото: Новини.LIVE
Евровидение в Мальме
Пресс-центр "Евровидение-2024". Фото: Фото: Новини.LIVE
Прессцентр в Мальме
Пресс-центр "Евровидение-2024". Фото: Фото: Новини.LIVE

Напомним, первый полуфинал "Евровидения-2024" состоится уже во вторник, 7 мая. Украину будут представлять певицы alyona alyona и Jerry Heil, которые выступят в первом полуфинале. Букмекеры предсказывают, что наши звезды выйдут в финал.

Ранее мы писали, что представительница Украины на Евровидении-2024 Jerry Heil в шведском городе Мальмё примерила новый образ. Звезда похвасталась стройной фигурой в облегающей стильной юбке.

Евровидение
Швеция
Украина
фото
конкурс
Евровидение-2024

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