Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Величезний зал та купа екранів — що відбувається за кулісами "Євробачення-2024" arrow

Величезний зал та купа екранів — що відбувається за кулісами "Євробачення-2024"

5 травня 2024 18:49
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Як виглядає пресцентр "Євробачення-2024" — відео
Прессцентр "Євробачення-2024". Фото: Новини.LIVE
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Сьогодні у Швеції розпочалася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Нашій редакції вдалося на власні очі побачити залаштунки пісенної події.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE

Читайте також:

Як виглядає пресцентр Євробачення

Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік побувала за лаштунками Євробачення-2024 у шведському місті Мальме. Журналіст показала, який вигляд має зал для пресконференцій популярного пісенного конкурсу.

Пресцентр поділений на зони. Є окремий куточок для відпочинку представників преси. У залі для ЗМІ розташовано багато місць та екранів.

Закулісся Євробчення
Прессцентр "Євробачення-2024". Фото: Новини.LIVE
Пресцентр Євробачення
Прессцентр "Євробачення-2024". Фото: Новини.LIVE

Головна редакторка показала де будуть транслюватися виступи артистів та відбуватимуться пресконференції. 

Організатори створили окремі спеціальні кімнати, в яких під час конкурсу будуть брати інтерв'ю у представників країн. Їх облаштували декількома столиками, кріслами, екранами та обладнанням для зйомок.

За кулісами Євробачення
Прессцентр "Євробачення-2024". Фото: Новини.LIVE
Євробачення у Мальме
Прессцентр "Євробачення-2024". Фото: Новини.LIVE
Пресцентр у Мальме
Прессцентр "Євробачення-2024". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, перший півфінал "Євробачення-2024" відбудеться вже у вівторок, 7 травня. Україну представлятимуть співачки alyona alyona і Jerry Heil, які будуть виступати у першому півфіналі. Букмекери прогнозують, що наші зірки вийдуть у фінал.

Раніше ми писали, що представниця України на Євробаченні-2024 Jerry Heil у шведському місті Мальме приміряла новий образ. Зірка похизувалася стрункою фігурою в обтислій стильній спідниці.

Євробачення
Швеція
Україна
фото
конкурс
Євробачення-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити