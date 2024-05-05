Як виглядає пресцентр "Євробачення-2024" — відео

Прессцентр "Євробачення-2024". Фото: Новини.LIVE

Сьогодні у Швеції розпочалася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Нашій редакції вдалося на власні очі побачити залаштунки пісенної події.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік побувала за лаштунками Євробачення-2024 у шведському місті Мальме. Журналіст показала, який вигляд має зал для пресконференцій популярного пісенного конкурсу.

Пресцентр поділений на зони. Є окремий куточок для відпочинку представників преси. У залі для ЗМІ розташовано багато місць та екранів.

Прессцентр "Євробачення-2024". Фото: Новини.LIVE

Прессцентр "Євробачення-2024". Фото: Новини.LIVE

Головна редакторка показала де будуть транслюватися виступи артистів та відбуватимуться пресконференції.

Організатори створили окремі спеціальні кімнати, в яких під час конкурсу будуть брати інтерв'ю у представників країн. Їх облаштували декількома столиками, кріслами, екранами та обладнанням для зйомок.

Прессцентр "Євробачення-2024". Фото: Новини.LIVE

Прессцентр "Євробачення-2024". Фото: Новини.LIVE

Прессцентр "Євробачення-2024". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, перший півфінал "Євробачення-2024" відбудеться вже у вівторок, 7 травня. Україну представлятимуть співачки alyona alyona і Jerry Heil, які будуть виступати у першому півфіналі. Букмекери прогнозують, що наші зірки вийдуть у фінал.

Раніше ми писали, що представниця України на Євробаченні-2024 Jerry Heil у шведському місті Мальме приміряла новий образ. Зірка похизувалася стрункою фігурою в обтислій стильній спідниці.