Jerry Heil похизувалася фігурою у жіночному образі — фото

Українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Представниця України на Євробаченні-2024 Jerry Heil у шведському місті Мальме приміряла новий образ. Зірка похизувалася стрункою фігурою в обтислій стильній спідниці.

Відповідні кадри співачка опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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До Євробачення залишилося менше семи днів. Цього року Україну буде представляти дует Alyona Alyona і Jerry Heil із піснею Teresa & Maria. Дівчата вже активно готуються до відповідальної події у шведському місті Мальме, де і буде проходити пісенний конкурс.

У перервах між насиченими репетиціями Jerry Heil похизувалася новим стильним образом. Співачка поділилася кадрами, на яких постала у жіночному та стильному образі. Jerry Heil приміряла об'ємну шовкову сорочку молочного кольору та обтислу напівпрозору спідницю чорного кольору.

Артистка доповнила своє вбрання чорною краваткою, білими кросівками та масивним металевим браслетом. Очі зірки підкреслили фірмові стрілочки, а волосся виконавиця заплела у косу незвичної форми.

"В Мальмо кажуть, ми привезли літо з України. Ми привезли ще й українську душу — пісню. Дочекайтеся 7 травня!" — доповнила світлини зірка.

Нагадаємо, Alyona Alyona і Jerry Heil показали нові образи для Євробачення. Також на конкурсі ввели нові правила — тепер порядок виступів здебільшого будуть обирати продюсери.