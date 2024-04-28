Американский миллиардер Анкур Джейн женился на спортсменке Эрике Гаммонд в Египте.

Американский миллиардер Анкур Джейн и его жена Эрика Гаммонд на свадьбе. Фото: instagram.com/erikaannhammond

Основатель компании "Bilt Rewards" Анкур Джейн женился на спортсменке WWE Эрике Гаммонд. Свадьбу устроили перед Большим Сфинксом в Египте.

О подробностях пишет People.

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Миллиардер Анкур Джейн женился на спортсменке Эрике Гаммонд

32-летний американский миллиардер и основатель компании Bilt Rewards Анкур Джейн отпраздновал необычную свадьбу с бывшей спортсменкой WWE Эрикой Гаммонд в Египте.

Сначала он хотел обменяться кольцами в космосе, впрочем, девушку эта идея испугала. Поэтому они решили найти для себя совсем нестандартную локацию, которая перенесла бы их самый счастливый день словно на другую планету.

Без дружек, свадебного торта и других стандартов свадьбы — влюбленные отказались от классического сценария и создали собственную концепцию.

"Мы жители Нью-Йорка, и есть что-то особенное в том, чтобы находиться в совершенно другом мире. Поэтому мы решили, что наша свадьба — это момент вместе, чтобы отпраздновать новое начало, действительно особенная вечеринка с нашими друзьями где-то там, где вы находитесь в другом мире. Я одержим древней историей и обществом. Увидеть пирамиды просто безумно", — рассказал Анкур Джейн.

Американский миллиардер Анкур Джейн и его жена Эрика Гаммонд на свадьбе. Фото: instagram.com/erikaannhammond

По мнению миллиардера свадьба — это новый опыт, который должен быть полезен обоим, а не просто большая трата денег на сервировку и цветы.

"Я понятия не имел, как выглядят салфетки или сервировка стола. Почему вы должны тратить 20 000 долларов на цветы? Это не имеет смысла. И все это не должно иметь значения, когда вы можете посидеть и поужинать у подножия пирамид!" — рассказал мужчина.

Однако, влюбленные чуть не опоздали на собственную свадьбу. После регистрации на борт чартерного самолета в Южной Африке им было отказано в предоставлении услуг. Свадьбу перенесли на вечер.

"Все сплотились, когда мы опаздывали, и наши гости, которых было около 130 человек, сказали: "Нет, мы продолжим вечеринку, останемся... Мы собираемся продолжать вечеринку, а вы приходите, когда приземлитесь, и будем праздновать вместе. Мы праздновали до пяти утра и это было лучшее открытие", — вспомнил Джейн.

Американский миллиардер Анкур Джейн и его жена Эрика Гаммонд на свадьбе. Фото: instagram.com/erikaannhammond

В программу празднования также были включены частные экскурсии по пирамидам, музеям и ознакомление с местной культурой и традициями. Благодаря этому они и гости узнали древнюю историю Египта.

Американский миллиардер Анкур Джейн и его жена Эрика Гаммонд на свадьбе. Фото: instagram.com/erikaannhammond

Пара познакомилась до начала пандемии. Джейн пришел в спортзал, где работала Эрика. Они сначала общались, но дружба переросла в отношения. Для невесты свадьба стала самым лучшим днем в жизни.

"Я буквально потеряла дар речи. Глядя на фотографии, я прожила свою лучшую жизнь. Вчера вечером я стала поп-звездой на сцене. Это была самая невероятная ночь в моей жизни", — отметила Гаммонд.

Американский миллиардер Анкур Джейн и его жена Эрика Гаммонд на свадьбе. Фото: instagram.com/erikaannhammond

Напомним, мы рассказывали о масштабной свадьбе в Индии, на которой спела культовая звезда Рианна. Также актриса Меган Фокс отменила свадьбу и обратилась с важной речью к женщинам.