Американський мільярдер Анкур Джейн одружився на спорсменці Еріці Гаммонд у Єгипті — фото

Американський мільярдер Анкур Джейн і його дружина Еріка Гаммонд на весіллі. Фото: instagram.com/erikaannhammond

Засновник компанії Bilt Rewards Анкур Джейн одружився з спорстменкою WWE Ерікою Гаммонд. Весілля справили перед Великим Сфінксом у Єгипті.

Про деталі пише People.

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32-річний американський мільярдер та засновник компанії Bilt Rewards Анкур Джейн відсвяткував незвичайне весілля з колишньою спортсменкою WWE Ерікою Гаммонд у Єгипті.

Спочатку він хотів обмінятися обручками у космосі, втім дівчину ця ідея налякала. Тому вони вирішили знайти для себе зовсім нестандартну локацію, яка б перенесла їхній найщасливіший день немов на іншу планету.

Без дружок, весільного торта та інших стандартів весілля — закохані відмовились від класичного сценарію і створили власну концепцію.

"Ми жителі Нью-Йорка, і є щось особливе в тому, щоб перебувати в абсолютно іншому світі. Тож ми вирішили, що наше весілля – це мить разом, щоб відсвяткувати новий початок, справді особлива вечірка з нашими друзями десь там, де ви перебуваєте в іншому світі. Я одержимий стародавньою історією та суспільством. Побачити піраміди просто божевільно. Ти втрачає дар мови. Я не можу повірити, що це навіть частина нашої цивілізації", — поділився Анкур Джейн.

Американський мільярдер Анкур Джейн і його дружина Еріка Гаммонд на весіллі. Фото: instagram.com/erikaannhammond

На думку, мільярдера весілля — це новий досвід, який має бути корисним для обох.

"Я поняття не мав, як виглядають серветки чи сервірування столу. Чому ви повинні витрачати 20 000 доларів на квіти? Це не має сенсу. І все це не повинно мати значення, коли ви маєте можливість посидіти й повечеряти біля підніжжя пірамід!" — розповів чоловік.

Однак, закохані ледве не запізнились на власне ж весілля. Після реєстрації на борт чартерного літака в Південній Африці їм відмовили у наданні послуг. Початок перенесли на вечір.

"Усі згуртувалися, коли ми запізнювалися, і наші гості, яких було близько 130 людей, сказали: "Ні, ми продовжимо вечірку, залишимося… Ми збираємося продовжувати вечірку, а ви приходьте, коли приземлитеся, і будемо святкувати разом. Ми святкували до п'ятої ранку, маючи найкраще відкриття", — пригадав Джейн.

Американський мільярдер Анкур Джейн і його дружина Еріка Гаммонд на весіллі. Фото: instagram.com/erikaannhammond

У програму святкування також включили приватні екскурсії пірамідами, музеями та ознайомлення із місцевою культурою та традиціями. Завдяки цьому наречені та гості дізналися про стародавню історію Єгипту.

Американський мільярдер Анкур Джейн і його дружина Еріка Гаммонд на весіллі. Фото: instagram.com/erikaannhammond

Пара познайомилась до початку пандемії. Джейн прийшов у спортзал, в якому працювала Еріка. Вони спочатку спілкувались, втім дружба переросла у стосунки. Для нареченої весілля стало найкращим днем у житті.

"Я буквально втратила дар мови. Дивлячись на фотографії, я прожила своє найкраще життя. Вчора ввечері я стала поп-зіркою на сцені. Це була найнеймовірніша ніч у моєму житті", — зазначила Гаммонд.

Американський мільярдер Анкур Джейн і його дружина Еріка Гаммонд на весіллі. Фото: instagram.com/erikaannhammond

Нагадаємо, ми розповідали про масштабне весілля у Індії, на якому заспівала культова зірка Ріанна. Також акторка Меган Фокс скасувала весілля і звернулась з важливою промовою до жінок.