Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Взрывное сочетание блюз-рока и кантри — Бумбокс после длительной паузы порадовал новой песней arrow

Взрывное сочетание блюз-рока и кантри — Бумбокс после длительной паузы порадовал новой песней

28 марта 2024 14:36
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Бумбокс представил новую песню "Фиртка" - смотреть видео
Группа Бумбокс. Фото: instagram.com/boomboxfamily/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская группа Бумбокс после продолжительной паузы представила новую песню "Фіртка". В ней музыканты объединили два стиля американской музыки — блюз-рок и кантри.

Клип артисты опубликовали на YouTube.

Читайте также:

Группа Бумбокс выпустила новый клип

 

Новый трек музыканты записали за два дня работы в берлинской студии Trixx во время своего благотворительного тура.

"Почти кантри в начале сменяется мощным роком, в который вплетены скрейчи и сэмплы диджея Валика", — отметил в интервью фронтмен группы Андрей Хливнюк.

Музыканты рассказали что новая композиция это "песня без всякого подтекста, просто песня о любви, с ангелами, чертами, блюзом и фанком".

Режиссером клипа стал побратим Хливнюка Стас Гуренко, который до этого снимал клипы "Ангел", "Тримай мене", "Безодня", "Твій номер/Плющ" и другие. Новая работа была создана в перерыве между благотворительными выступлениями за границей и военной службой.

Музыканты подчеркнули ощутимый контраст между творческой работой и боевыми задачами.

"Невероятное ощущение – мы ставим свет, я работаю за камерой, все вокруг смеются… Потом затемнение и мы выписываем штрафы оккупантам", — отметил военный Стас Гуренко.

3 апреля группа в Ванкувере сыграет новую песню на первом концерте в рамках North American Дронотур 2024. Все собранные средства от выступлений будут направлены на закупку снаряжения и БпЛА для ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что музыкант Андрей Хливнюк эмоционально высказался о мобилизации в Украине. Также исполнитель вспомнил, как много лет назад послал российского ведущего.

ВСУ
видео
Андрей Хлывнюк
Бумбокс
украинские звезды
песня
клип
война в Украине
Премьера

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ