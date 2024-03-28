Бумбокс представил новую песню "Фиртка" - смотреть видео

Группа Бумбокс. Фото: instagram.com/boomboxfamily/

Известная украинская группа Бумбокс после продолжительной паузы представила новую песню "Фіртка". В ней музыканты объединили два стиля американской музыки — блюз-рок и кантри.

Клип артисты опубликовали на YouTube.

Читайте также:

Группа Бумбокс выпустила новый клип

Новый трек музыканты записали за два дня работы в берлинской студии Trixx во время своего благотворительного тура.

"Почти кантри в начале сменяется мощным роком, в который вплетены скрейчи и сэмплы диджея Валика", — отметил в интервью фронтмен группы Андрей Хливнюк.

Музыканты рассказали что новая композиция это "песня без всякого подтекста, просто песня о любви, с ангелами, чертами, блюзом и фанком".

Режиссером клипа стал побратим Хливнюка Стас Гуренко, который до этого снимал клипы "Ангел", "Тримай мене", "Безодня", "Твій номер/Плющ" и другие. Новая работа была создана в перерыве между благотворительными выступлениями за границей и военной службой.

Музыканты подчеркнули ощутимый контраст между творческой работой и боевыми задачами.

"Невероятное ощущение – мы ставим свет, я работаю за камерой, все вокруг смеются… Потом затемнение и мы выписываем штрафы оккупантам", — отметил военный Стас Гуренко.

3 апреля группа в Ванкувере сыграет новую песню на первом концерте в рамках North American Дронотур 2024. Все собранные средства от выступлений будут направлены на закупку снаряжения и БпЛА для ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что музыкант Андрей Хливнюк эмоционально высказался о мобилизации в Украине. Также исполнитель вспомнил, как много лет назад послал российского ведущего.