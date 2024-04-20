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Вечно юная Ума Турман и Джон Траволта с красавицей-дочерью отметили 30-летие "Криминального чтива"

20 апреля 2024 10:14
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Вечно юная Ума Турман и Джон Траволта с красавицей-дочерью почтили 30-летие "Уголовного чтива"
Актер Джон Траволта из Умой Турман. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

В рамках TCM Classic Film Festival в Калифорнии прошел спецпоказ фильма "Криминальное чтиво" 1994 года, посвященный 30-летию картины. Мероприятие посетили главные звезды: Ума Турман и Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон и другие.

Об этом пишет Daily Mail.

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70-летний Джон Траволта появился в компании своей 24-летней дочери Эллы Блю. Брюс Уиллис, тоже снимавшийся в фильме, посетить показ не смог, поскольку борется с тяжелой болезнью: у него диагностировали лобовую деменцию. Вместо него на мероприятии появились его супруга Эмма Хеминг и дочь Таллула.

 

Актер Джон Траволта. Фото: Reuters
Актер Джон Траволта. Фото: Reuters

 

Актер Джон Траволта с дочерью. Фото: Reuters
Актер Джон Траволта с дочерью. Фото: Reuters

 

Жена Брюса Уиллиса Эмма Гемминг. Фото: Reuters
Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хемминг. Фото: Reuters

 

Актер Джон Траволта с дочерью. Фото: Reuters
Актер Джон Траволта с дочерью. Фото: Reuters

 

Актриса Ума Турман. Фото: Reuters
Актриса Ума Турман. Фото: Reuters

 

Актеры "Уголовного чтива". Фото: Reuters
Актеры "Криминального чтива". Фото: Reuters

Фильм был второй полнометражной картиной Квентина Тарантино. Его представили на фестивале в Каннах в 1994 году, где он получил "Золотую пальмовую ветвь", а после премьеры картина заработала в прокате 214 млн долларов, сделав своего создателя знаменитым по всему миру.

По сюжету фильма два бандита, Винсент Вега и Джулс Уинфилд, ведут философские беседы в перерывах между разборками и решением проблем с должниками криминального босса Марселласа Уоллеса. Параллельно рассказываются три истории. В первой истории Винсент проводит незабываемый вечер с супругой Марселласа Мией (Ума Турман). Во второй рассказывается о боксере Бутче Кулидже, купленном Уоллесом, чтобы сдать бой. В третьей истории Винсент и Джулс по нелепой случайности попадают в неприятности.

Напомним, Ева Лонгория в корсете вышла на красную дорожку. А Кэти Перри поразила откровенным образом на тусовке.

Квентин Тарантино
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