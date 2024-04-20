Родина хворого Брюса Вілліса завітала замість нього на червону доріжку

Дружина Брюса Вілліса Емма Геммінг. Фото: Reuters

Таллула Вілліс та її мачуха Емма Хемінг Вілліс відвідали 30-ту ювілейну презентацію "Кримінального чтива". У культовому класичному фільмі знявся батько Таллули та чоловік Емми Брюс Вілліс, який зараз бореться з деменцією.

Про це пише Daily Mail.

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30-річна Таллула вшанувала свого батька чорною кепкою, на якій білими літерами було написано його ім’я. Показ відбувся у TCL IMAX у рамках відкриття фестивалю класичного кіно TCM.

Дружина Брюса Вілліса Емма Геммінг з його донькою Таллулою. Фото: Reuters

Дочка Брюса Вілліса Таллула. Фото: Reuters

Дружина Брюса Вілліса Емма Геммінг. Фото: Reuters

Дочка Брюса Вілліса Таллула. Фото: Reuters

Емма вибрала чорний брючний костюм, який поєднувала з туфлями на високих підборах в тон. Доповнила свій образ бежевою блузкою з низьким вирізом.

Брюс Вілліс зіграв роль Бутча Куліджа в "Кримінальному чтиві". Повнометражний фільм режисера Квентіна Тарантіно, в якому також знялися Семюел Л. Джексон, Ума Турман і Джон Траволта, вважається трігером кар'єри актора. Вілліс був відсутній на зірковому показі, оскільки залишився вдома через проблеми зі здоров'ям.

Зірка "Міцного горішка" бореться з афазією, яка прогресувала до лобно-скроневої деменції. Емма розповіла про здоров’я свого чоловіка в інтерв’ю Today, під час якого вона назвала боротьбу з хворобою особливо "важкою". Сім’я Брюса намагалася згуртуватися навколо нього.

"Це важко людині з діагнозом, також важко родині. І це нічим не відрізняється ні для Брюса, ні для мене, ні для наших дівчат. Коли кажуть, що це сімейна хвороба, це дійсно так", — сказала вона.

Пізніше Емма заявила, що люди, які доглядають за людьми з дегенеративними захворюваннями, також повинні брати до уваги своє власне самопочуття.

Нагадаємо, Демі Мур вразила гламурною появою на червоній доріжці. А дочка Брюса Вілліса вперше за багато років показала обличчя без філлерів.