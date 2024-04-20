Вічно юна Ума Турман та Джон Траволта з красунею-донькою вшанували 30-річчя "Кримінального чтива"
У рамках TCM Classic Film Festival у Каліфорнії пройшов спецпоказ фільму "Кримінальне чтиво" 1994 року, присвячений 30-річчю картини. Захід відвідали головні зірки: Ума Турман і Джон Траволта, Семюел Л. Джексон та інші.
Про це пише Daily Mail.
Ума Турман вразила рідкісною появою на світському заході
70-річний Джон Траволта з'явився у компанії своєї 24-річної дочки Елли Блю. Брюс Вілліс, який теж знімався у фільмі, відвідати показ не зміг, оскільки бореться із тяжкою хворобою: у нього діагностували лобову деменцію. Замість нього на заході з'явилися його дружина Емма Хемінг та дочка Таллула.
Фільм був другою повнометражною картиною Квентіна Тарантіно. Його представили на фестивалі Канна 1994 року, де він отримав "Золоту пальмову гілку", а після прем'єри картина заробила в прокаті 214 млн доларів, зробивши свого творця знаменитим по всьому світу.
За сюжетом фільму двоє бандитів, Вінсент Вега та Джулс Вінфілд, ведуть філософські бесіди у перервах між розбірками та вирішенням проблем із боржниками кримінального боса Марселласа Уоллеса. Паралельно розповідаються три історії. У першій історії Вінсент проводить незабутній вечір із дружиною Марселласа Мією (Ума Турман). У другій розповідається про боксера Бутча Куліджа, купленого Уоллесом, щоб здати бій. У третій історії Вінсент і Джулс через безглузду випадковість потрапляють у неприємності.
Нагадаємо, Єва Лонгорія у корсеті вийшла на червону доріжку. А Кеті Перрі вразила відвертим образом на тусовці.
Читайте Новини.LIVE!