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Вічно юна Ума Турман та Джон Траволта з красунею-донькою вшанували 30-річчя "Кримінального чтива"

20 квітня 2024 10:14
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Вічно юна Ума Турман та Джон Траволта з красунею-донькою вшанували 30-річчя "Кримінального чтива"
Актор Джон Траволта з Умою Турман. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

У рамках TCM Classic Film Festival у Каліфорнії пройшов спецпоказ фільму "Кримінальне чтиво" 1994 року, присвячений 30-річчю картини. Захід відвідали головні зірки: Ума Турман і Джон Траволта, Семюел Л. Джексон та інші.

Про це пише Daily Mail.

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70-річний Джон Траволта з'явився у компанії своєї 24-річної дочки Елли Блю. Брюс Вілліс, який теж знімався у фільмі, відвідати показ не зміг, оскільки бореться із тяжкою хворобою: у нього діагностували лобову деменцію. Замість нього на заході з'явилися його дружина Емма Хемінг та дочка Таллула.

 

Актор Джон Траволта. Фото: Reuters
Актор Джон Траволта. Фото: Reuters

 

Актор Джон Траволта з донькою. Фото: Reuters
Актор Джон Траволта з донькою. Фото: Reuters

 

Дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг. Фото: Reuters
Дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг. Фото: Reuters

 

Актор Джон Траволта з донькою. Фото: Reuters
Актор Джон Траволта з донькою. Фото: Reuters

 

Акторка Ума Турман. Фото: Reuters
Акторка Ума Турман. Фото: Reuters

 

Актори "Кримінального чтива". Фото: Reuters
Актори "Кримінального чтива". Фото: Reuters

Фільм був другою повнометражною картиною Квентіна Тарантіно. Його представили на фестивалі Канна 1994 року, де він отримав "Золоту пальмову гілку", а після прем'єри картина заробила в прокаті 214 млн доларів, зробивши свого творця знаменитим по всьому світу.

За сюжетом фільму двоє бандитів, Вінсент Вега та Джулс Вінфілд, ведуть філософські бесіди у перервах між розбірками та вирішенням проблем із боржниками кримінального боса Марселласа Уоллеса. Паралельно розповідаються три історії. У першій історії Вінсент проводить незабутній вечір із дружиною Марселласа Мією (Ума Турман). У другій розповідається про боксера Бутча Куліджа, купленого Уоллесом, щоб здати бій. У третій історії Вінсент і Джулс через безглузду випадковість потрапляють у неприємності.

Нагадаємо, Єва Лонгорія у корсеті вийшла на червону доріжку. А Кеті Перрі вразила відвертим образом на тусовці.

Квентін Тарантіно
Ума Турман
закордонні зірки
зірки

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