Маричка Падалко рассказала о муже на войне

Маричка Падалко с сыном и его друзьями. Фото: Новини.LIVE

Известная украинская телеведущая Маричка Падалко уже давно отказалась от вопроса в стиле "как держится" из-за того, что ее муж Егор Соболев на войне. Она перевела этот вопрос в плоскость, как было бы, если бы муж не был на фронте. Так постановка дает ей силы и понимание, что он там, где должен быть.

Об этом Маричка Падалко рассказала в комментарии Новини.LIVE.

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"Я задаю себе вопрос – как бы я держалась, если бы муж был не на фронте. Не знаю, как бы это было, какими мы были бы, какими были бы наши отношения. Поэтому я пытаюсь перевести этот вопрос в другую плоскость и он мне дает силы и понимание, что он там, где и должен быть", — ответила она.

По ее словам, был период, когда супруги не виделись долгое время, однако в последнее время совместных встреч было больше. В отряде Егора Соболева, который на войне с первых дней, проходила определенная реорганизация, создавались новые подразделения, проходили собеседования с новыми бойцами. Теперь Соболев снова на задании.

"Наши дети очень хорошо понимают всю ситуацию, более того на акции "Азова" меня приводит мой старший сын. Он для меня большая поддержка, и эмоциональная, и умственная. Ведь когда он себя проявляет так, как проявляет, мы понимаем, ради чего воюет мой муж", — призналась Падалко.

Телеведущая также добавила, что все украинские дети повзрослели с начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, по словам украинской певицы Jerry Heil, художник не может отдельно существовать от своего народа и не быть подключен к тем же событиям и ресурсу, к которому, собственно, подключен его народ. Поэтому очень важно возвращаться домой, в Украину, хотя и долгое отсутствие здесь воспринимается как холодный душ.