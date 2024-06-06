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Відома телеведуча розповіла про потужну підтримку сина, поки чоловік на війні

6 червня 2024 06:47
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Марічка Падалко розповіла про чоловіка на війні
Марічка Падалко із сином та його друзями. Фото: Новини.LIVE
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Відома українська телеведуча Марічка Падалко вже давно відмовилася від запитання в стилі "як тримається" через те, що її чоловік Єгор Соболєв на війні. Вона перевела це питання у площину, як було би, якби чоловік був не на фронті. Так постановка дає їй сили та розуміння, що він там, де і має бути.

Про це Марічка Падалко розповіла в коментарі Новини.LIVE.

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"Я ставлю собі питання – якби я трималась, якби чоловік був не на фронті. Не знаю, як би це було, якими ми би були, якими були би наші стосунки. Тому я намагаюся перевести це питання в іншу площину і воно мені дає сили та розуміння, що він там, де і має бути", — відповіла вона. 

За її словами, був період, коли подружжя не бачилося довгий час, однак останнім часом спільних зустрічей було більше. У загоні Єгора Соболєва, який на війні із перших днів, проходила певна реорганізація, створювалися нові підрозділи, проходили співбесіди із новими бійцями. Наразі Соболєв знову на завданні. 

"Наші діти дуже добре розуміють всю ситуацію, більше того на акції "Азову" мене приводить мій старший син. Він для мене є великою підтримкою, і емоційною, і розумовою. Бо коли він себе проявляє так, як проявляє, ми розуміємо, заради чого воює мій чоловік", — зізналася Падалко. 

Телеведуча також додала, що загалом всі українські діти подорослішали із початку повномасштабного вторгнення РФ. 

Нагадаємо, за словами української співачки Jerry Heil, митець не може окремо існувати від свого народу і не бути підʼєднаним до тих же подій та ресурсу, до якого, власне, підʼєднаний його народ. Тому дуже важливо повертатися додому, до України, хоч і довга відсутність тут опісля сприймається як холодний душ.
 

Україна
війна в Україні
Марічка Падалко
війна

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