Блогер Даша Евтух родила дочь — фото из выписки

Известный украинский блогер Даша Евтух впервые стала матерью — фото
Известная украинская TikTok-блогер Даша Евтух поделилась с поклонниками радостной новостью. Девушка впервые стала мамой, у нее и ее мужа, депутата Александра Глазового, родилась дочь.
Об этом она сообщила на своей странице Instagram.
Даша Евтух родила дочь
Популярная в сети TikTok блогер Даша Евтух впервые стала мамой. Девушка поделилась с поклонниками кадрами с выписки дочери. Звезду пришло поздравить с этим событием много родственников и друзей.
Девочка появилась на свет в Полтаве. Новоиспеченные родители выбрали для своей дочери красивое необычное имя — Фемида.
"Наконец-то этот день настал", — подписали фотографии супруги.
Напомним, мы писали ранее, что звезда "Женского квартала" и Лиги смеха Алина Блажкевич родила первенца. Также украинская певица Луна родила сына.
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