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Известный украинский блогер Даша Евтух впервые стала матерью — фото

24 мая 2024 11:23
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Блогер Даша Евтух родила дочь — фото из выписки
Украинская блогер Даша Евтух. Фото: instagram.com/dashaevtukh__official
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская TikTok-блогер Даша Евтух поделилась с поклонниками радостной новостью. Девушка впервые стала мамой, у нее и ее мужа, депутата Александра Глазового, родилась дочь.

Об этом она сообщила на своей странице Instagram.

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Даша Евтух родила дочь

Популярная в сети TikTok блогер Даша Евтух впервые стала мамой. Девушка поделилась с поклонниками кадрами с выписки дочери. Звезду пришло поздравить с этим событием много родственников и друзей.

Девочка появилась на свет в Полтаве. Новоиспеченные родители выбрали для своей дочери красивое необычное имя — Фемида.

"Наконец-то этот день настал", — подписали фотографии супруги.

Даша Евтух родила дочь
Украинский блогер Даша Евтух с мужем Александром и дочерью Фемидой. Фото: instagram.com/sanya_glazov_style_/
Известная украинская блоггерша впервые стала матерью — фото - фото 2
Украинский блогер Даша Евтух с мужем Александром и дочерью Фемидой. Фото: instagram.com/sanya_glazov_style_/
Даша Евтух стала мамой
Украинский блогер Даша Евтух с мужем Александром и дочерью Фемидой. Фото: instagram.com/sanya_glazov_style_/

Напомним, мы писали ранее, что звезда "Женского квартала" и Лиги смеха Алина Блажкевич родила первенца. Также украинская певица Луна родила сына.

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