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Співачка Луна народила другу дитину

21 січня 2024 22:30
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Стас Кожушко
Редактор
Співачка Луна народила другу дитину
Співачка Луна (Крістіна Герасимова). Фото: Instagram/kri_luna
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Колишня дружина продюсера Юрія Бардаша, який втік до Москви та критикує українців, співачка Луна, народила другу дитину. В Крістіни Герасимової (справжнє ім’я 33-річної артистки) народився син. 

Про це вона повідомила у своєму Instagram

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Співачка народила сина ще 11 січня, але повідомити вирішила лише зараз. Пологи пройшли в першому пологовому будинку Києва о 14:26. Хлопчика назвали Микитою.

"Тож, сама щаслива на світі, приймаю ваші привітання! Поки що бракує слів, щоб описати все, що я відчуваю… Можливо, трохи згодом. Насолоджуюсь кожною секундою разом. Це велике щастя для всієї нашої родини", — написала Луна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ЛУНÁ (@kri_luna)

Батько хлопчика — гітарист Олександр Волощук, за якого Крістіна вийшла заміж 2021 року. Луна вже виховує 11-річного Георгія від скандального продюсера Юрія Бардаша (займався, зокрема, гуртом "Грибы" та співаком Wellboy). Хлопець народився 2012-го, коли Луна та новоспечений путініст жили в Каліфорнії. 

Ще в липні 2022-го, тоді як його батько тікав від війни та критикував Україну, Георгій вийшов на сцену під час благодійного концерту матері у Варшаві. Тоді хлопчик з українським прапором на плечах прочитав фрагмент вірша "Моя Україна" поета Миколи Верещаки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ЛУНÁ (@kri_luna)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Луна вирішила продовжити писати пісні російською, через що наразила себе на хейт. Також ми розповідали, що телеведуча, акторка Лілія Ребрик поділилася плюсами та мінусами своєї третьої вагітності.

Юрій Бардаш
вагітність
українські зірки
співачка
пологи

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