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Відома українська блогерка Даша Євтух вперше стала матір'ю — фото

24 травня 2024 11:23
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Блогер Даша Євтух народила донечку — фото з виписки
Українська блогерка Даша Євтух. Фото: instagram.com/dashaevtukh__official
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська TikTok-блогерка Даша Євтух поділилася із шанувальниками радісною новиною. Дівчина вперше стала мамою, в неї та її чоловіка, депутата Олександра Глазового, народилася донечка.

Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram.

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Даша Євтух народила донечку

Популярна у мережі TikTok блогерка Даша Євтух вперше стала мамою. Дівчина поділилася із шанувальниками кадрами з виписки донечки. Зірку прийшло привітати з такою подією багато родичів та друзів.

Дівчинка з'явилася на світ у Полтаві. Новоспечені батьки обрали для своєї донечки гарне незвичне ім'я — Феміда.

"Нарешті цей день настав", — підписало світлини подружжя.

Даша Євтух народила донечку
Українська блогерка Даша Євтух із чоловіком Олександром та донечкою Фемідою. Фото: instagram.com/sanya_glazov_style_/
Відома українська блогерка вперше стала матір'ю — фото - фото 2
Українська блогерка Даша Євтух із чоловіком Олександром та донечкою Фемідою. Фото: instagram.com/sanya_glazov_style_/
Даша Євтух стала мамою
Українська блогерка Даша Євтух із чоловіком Олександром та донечкою Фемідою. Фото: instagram.com/sanya_glazov_style_/

Нагадаємо, ми писали раніше, що зірка  "Жіночого кварталу" й Ліги сміху Аліна Блажкевич народила первістка. Також українська співачка Луна народила сина.

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