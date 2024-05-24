Блогер Даша Євтух народила донечку — фото з виписки

Українська блогерка Даша Євтух. Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Відома українська TikTok-блогерка Даша Євтух поділилася із шанувальниками радісною новиною. Дівчина вперше стала мамою, в неї та її чоловіка, депутата Олександра Глазового, народилася донечка.

Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Даша Євтух народила донечку

Популярна у мережі TikTok блогерка Даша Євтух вперше стала мамою. Дівчина поділилася із шанувальниками кадрами з виписки донечки. Зірку прийшло привітати з такою подією багато родичів та друзів.

Дівчинка з'явилася на світ у Полтаві. Новоспечені батьки обрали для своєї донечки гарне незвичне ім'я — Феміда.

"Нарешті цей день настав", — підписало світлини подружжя.

Українська блогерка Даша Євтух із чоловіком Олександром та донечкою Фемідою. Фото: instagram.com/sanya_glazov_style_/

Українська блогерка Даша Євтух із чоловіком Олександром та донечкою Фемідою. Фото: instagram.com/sanya_glazov_style_/

Українська блогерка Даша Євтух із чоловіком Олександром та донечкою Фемідою. Фото: instagram.com/sanya_glazov_style_/

Нагадаємо, ми писали раніше, що зірка "Жіночого кварталу" й Ліги сміху Аліна Блажкевич народила первістка. Також українська співачка Луна народила сина.