Блогер Даша Євтух народила донечку — фото з виписки

Відома українська блогерка Даша Євтух вперше стала матір'ю — фото
Відома українська TikTok-блогерка Даша Євтух поділилася із шанувальниками радісною новиною. Дівчина вперше стала мамою, в неї та її чоловіка, депутата Олександра Глазового, народилася донечка.
Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram.
Даша Євтух народила донечку
Популярна у мережі TikTok блогерка Даша Євтух вперше стала мамою. Дівчина поділилася із шанувальниками кадрами з виписки донечки. Зірку прийшло привітати з такою подією багато родичів та друзів.
Дівчинка з'явилася на світ у Полтаві. Новоспечені батьки обрали для своєї донечки гарне незвичне ім'я — Феміда.
"Нарешті цей день настав", — підписало світлини подружжя.
Нагадаємо, ми писали раніше, що зірка "Жіночого кварталу" й Ліги сміху Аліна Блажкевич народила первістка. Також українська співачка Луна народила сина.
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