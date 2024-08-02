В съемках шоу "Холостяк" примет участие украинская певица - детали

Ведущий романтического шоу "Холостяк" Григорий Решетник. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/

Военный, блогер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько в интервью блогеру Эмме Антонюк признался, что одна из участниц посвятила ему песню. Он скрыл ее имя, но певица SOWA намекнула украинцам, что может претендовать на сердце Александра.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Александр Терен намекнул, что в новом сезоне "Холостяка" за его сердце будет бороться певица. Девушка посвятила военному песню.

"Мне подарили песню. Я не учил ее наизусть, но знаю, что эта песня написана для меня и, кстати, не одна... Я не хочу цитировать, потому что ее сразу найдут", — признался Терен.

Недавно певица SOWA представила песню "Роза". Именно этот цветок герой шоу вручает девушкам, которые прошли в следующий этап шоу.

"Некоторые точно поймут, кому посвящены эти слова, и о каких изменениях в жизни так хочется рассказать всему миру, но пока могу поделиться только песней. Надеюсь, вам понравится", — заинтриговала исполнительница.

Любопытно, что новую песню девушки прокомментировал ведущий "Холостяка" Григорий Решетник.

"Наконец-то эта песня будет звучать на широкую общественность", — написал он.

Напомним, мы писали о том, что украинский защитник Александр Терен признался, какое свидание было для него лучшим. А также герой шоу "Холостяк-13" прокомментировал теракт в Еленовке.