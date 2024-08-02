У зйомках шоу "Холостяк" візьме участь українська співачка — деталі

Ведучий романтичного шоу "Холостяк" Григорій Решетник. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/

Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько в інтерв'ю блогерці Еммі Антонюк зізнався про те, що одна з учасниць присвятила йому пісню. Він приховав її ім'я, втім, співачка SOWA натякнула українцям, що може претендувати на серце Олександра.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Терен натякнув, що у новому сезоні "Холостяка" за його серце буде боротись співачка. Дівчина присвятила військовому пісню.

"Мені подарували пісню. Я не вчив її напам'ять, але знаю, що ця пісня написана для мене і, до речі, не одна... Я не хочу цитувати, тому що її одразу знайдуть", — зізнався Терен.

Нещодавно співачка SOWA презентувала пісню "Троянда". Саме цю квітку герой шоу вручає дівчатам, які пройшли до наступного етапу шоу.

"Дехто точно зрозуміє, кому присвячені ці слова, і про які зміни у житті так хочеться розказати всьому світу, але поки можу поділитись тільки піснею. Сподіваюсь, вам сподобається", — заінтригувала виконавиця.

Цікаво, що нову пісню дівчини прокоментував ведучий "Холостяка" Григорій Решетник.

"Нарешті ця пісня звучатиме на широкий загал", — написав він.

Нагадаємо, ми писали про те, що український захисник Олександр Терен зізнався, яке побачення було для нього найкращим. А також герой шоу "Холостяк-13" прокоментував теракт в Оленівці.