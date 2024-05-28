Олександр (Терен) Будько про побачення, що запам'яталися — інтерв'ю

Військовий та блогер Олександр (Терен) Будько. Фото: скриншот з інтерв'ю

Військовий, блогер та головний герой нового сезону популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько пригадав свої найкращі побачення. Захисник виявися дуже романтичною особистістю.

Про це він розповів в інтерв'ю Еммі Антонюк.

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Головний герой нового "Холостяка" розкрився по-новому в інтерв'ю відомої блогерки. Військовий поділився подробицями особистого життя та розповів про декілька найкращих побачень у його житті. Хлопець є романтиком та запам'ятав зустрічі з дівчатами до маленьких дрібниць.

Військовий та блогер Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

"Одне з побачень було у Штатах, там я і познайомився із цією людиною. Кіношна трішки історія була. Так все довго, "на витягнуту руку", і там, і там є бажання, але все як в середньовічних романах. Це була українка. Ми поїхали погуляли, посиділи в ресторані і після того поїхали в парк. Перші обійми. Це було дуже емоційно та щиро", — поділився "Холостяк".

Військовий поділився ще однією зустріччю з дівчиною, яка йому дуже запам'яталася. Терен розповів про побачення на Трухановому острові у Києві. Зовнішні подразники не змогли зіпсувати романтичну обстановку.

Військовий та блогер Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/

"Купа комарів, вони всюди кусаються, не можна зупинитися та поцілувати людину. Тільки ти спиняєшся, тебе просто атакують. Поцілунки та обійми були, незважаючи на комарів чи інші погодні умови. Довга розмова на пішохідному мосту. Суперкрасивий захід сонця, величезні хмари, схили відбивається від Дніпра, ці будинки... Кіношна картинка. Щирість та теплі розмови", — пригадав Олександр Терен.

Нагадаємо, ми писали про те, що новий "Холостяк" поділився шокуючими подробицями про те, як отримав важке поранення на фронті. А також дівчата з усієї країни хочуть потрапити на проєкт, щоб позмагатися за серце Олександра (Терена) Будька. Через високу активність сайт проєкту перестав працювати.