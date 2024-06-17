Светлана Лобода травмировалась — что случилось со звездой

Известная украинская певица сломала руку во время съемок клипа
Известная певица Светлана Лобода травмировалась накануне большого европейского тура. Звезда сломала руку во время съемок нового клипа.
Об этом она сообщила на своей странице Instgram.
Светлана Лобода о травме
Артистка травмировалась прямо во время съемки клипа. Лобода вместе с другими актрисами в длинных платьях и каблуках бежала по спортивной площадке футбольного поля. В какой-то момент артистка не удержалась, упала и сломала руку. Певицу забрали в больницу и наложили гипс.
Инцидент произошел как раз накануне начала ее музыкального тура по городам Европы.
"Ваша птичка немножко ранена... но, надеюсь, ненадолго! 2 дня назад мы снимали новый видеоклип на летний сингл, где... я имела неосторожность сломать руку. У меня был день чтобы убедить команду и семью, что тур отменять не будем... и развести программу с одной рукой... левой", — поделилась звезда.
Исполнительница доказала всей творческой команде, что сломанная рука — не повод отменять концерты и "зажгла" с гипсом на сцене в Вене.
Напомним, певица выступила в Майами в рамках своего концертного тура в изысканном образе. Она также отреагировала на хейт украинцев и показала, как помогает во время войны.
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