Светлана Лобода травмировалась — что случилось со звездой

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Известная певица Светлана Лобода травмировалась накануне большого европейского тура. Звезда сломала руку во время съемок нового клипа.

Об этом она сообщила на своей странице Instgram.

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Артистка травмировалась прямо во время съемки клипа. Лобода вместе с другими актрисами в длинных платьях и каблуках бежала по спортивной площадке футбольного поля. В какой-то момент артистка не удержалась, упала и сломала руку. Певицу забрали в больницу и наложили гипс.

Кадр из нового клипа Светланы Лободы. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Инцидент произошел как раз накануне начала ее музыкального тура по городам Европы.

"Ваша птичка немножко ранена... но, надеюсь, ненадолго! 2 дня назад мы снимали новый видеоклип на летний сингл, где... я имела неосторожность сломать руку. У меня был день чтобы убедить команду и семью, что тур отменять не будем... и развести программу с одной рукой... левой", — поделилась звезда.

Исполнительница доказала всей творческой команде, что сломанная рука — не повод отменять концерты и "зажгла" с гипсом на сцене в Вене.

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Напомним, певица выступила в Майами в рамках своего концертного тура в изысканном образе. Она также отреагировала на хейт украинцев и показала, как помогает во время войны.