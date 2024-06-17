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Известная украинская певица сломала руку во время съемок клипа

17 июня 2024 18:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Светлана Лобода травмировалась — что случилось со звездой
Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная певица Светлана Лобода травмировалась накануне большого европейского тура. Звезда сломала руку во время съемок нового клипа.

Об этом она сообщила на своей странице Instgram.

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Posted by LOBODA (@lobodaofficial)

Артистка травмировалась прямо во время съемки клипа. Лобода вместе с другими актрисами в длинных платьях и каблуках бежала по спортивной площадке футбольного поля. В какой-то момент артистка не удержалась, упала и сломала руку. Певицу забрали в больницу и наложили гипс.

Лобода травмировалась
Кадр из нового клипа Светланы Лободы. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Инцидент произошел как раз накануне начала ее музыкального тура по городам Европы.

"Ваша птичка немножко ранена... но, надеюсь, ненадолго! 2 дня назад мы снимали новый видеоклип на летний сингл, где... я имела неосторожность сломать руку. У меня был день чтобы убедить команду и семью, что тур отменять не будем... и развести программу с одной рукой... левой", — поделилась звезда.

Исполнительница доказала всей творческой команде, что сломанная рука — не повод отменять концерты и "зажгла" с гипсом на сцене в Вене.

Известная украинская певица сломала руку во время съемок клипа - фото 1
Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Напомним, певица выступила в Майами в рамках своего концертного тура в изысканном образе. Она также отреагировала на хейт украинцев и показала, как помогает во время войны.

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