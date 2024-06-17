Світлана Лобода травмувалася — що трапилося із зіркою

Відома українська співачка зламала руку під час зйомок кліпу
Відома співачка Світлана Лобода травмувалася напередодні свого великого європейського туру. Зірка заламала руку під час зйомок нового кліпу.
Про це вона повідомила на своїй сторінці Instgram.
Світлана Лобода про травму
Артистка травмувалася просто під час знімання кліпу. Лобода разом з іншими акторками у довгих сукнях і підборах бігла по спортивному майданчику футбольного поля. В якийсь момент артистка не втрималася, впала та зламала руку. Співачку забрали до лікарні та наклали гіпс.
Інцидент стався якраз напередодні початку її музичного туру містами Європи.
"Ваша пташка трошки поранена... але, сподіваюся, ненадовго! 2 дні тому ми знімали новий відеокліп на літній сингл, де ... я мала необережність зламати руку. У мене був день щоб переконати команду і сім'ю, що тур скасовувати не будемо... і розвести програму з однією рукою... лівою", — поділилася зірка.
Виконавиця довела усій творчій команді, що заламана рука — не привід скасовувати концерти та "запалила" із гіпсом на сцені у Відні.
Нагадаємо, співачка виступила в Маямі у рамках свого концертного туру у вишуканому образі. А також вона відреагувала на хейт українців і показала, як допомагає під час війни.
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