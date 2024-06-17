Світлана Лобода травмувалася — що трапилося із зіркою

Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Відома співачка Світлана Лобода травмувалася напередодні свого великого європейського туру. Зірка заламала руку під час зйомок нового кліпу.

Про це вона повідомила на своїй сторінці Instgram.

Читайте також:

Світлана Лобода про травму

Артистка травмувалася просто під час знімання кліпу. Лобода разом з іншими акторками у довгих сукнях і підборах бігла по спортивному майданчику футбольного поля. В якийсь момент артистка не втрималася, впала та зламала руку. Співачку забрали до лікарні та наклали гіпс.

Кадр з нового кліпу Світлани Лободи. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Інцидент стався якраз напередодні початку її музичного туру містами Європи.

"Ваша пташка трошки поранена... але, сподіваюся, ненадовго! 2 дні тому ми знімали новий відеокліп на літній сингл, де ... я мала необережність зламати руку. У мене був день щоб переконати команду і сім'ю, що тур скасовувати не будемо... і розвести програму з однією рукою... лівою", — поділилася зірка.

Виконавиця довела усій творчій команді, що заламана рука — не привід скасовувати концерти та "запалила" із гіпсом на сцені у Відні.

Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Нагадаємо, співачка виступила в Маямі у рамках свого концертного туру у вишуканому образі. А також вона відреагувала на хейт українців і показала, як допомагає під час війни.