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Відома українська співачка зламала руку під час зйомок кліпу

17 червня 2024 18:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Світлана Лобода травмувалася — що трапилося із зіркою
Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома співачка Світлана Лобода травмувалася напередодні свого великого європейського туру. Зірка заламала руку під час зйомок нового кліпу.

Про це вона повідомила на своїй сторінці Instgram.

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A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

Артистка травмувалася просто під час знімання кліпу. Лобода разом з іншими акторками у довгих сукнях і підборах бігла по спортивному майданчику футбольного поля. В якийсь момент артистка не втрималася, впала та  зламала руку. Співачку забрали до лікарні та наклали гіпс.

Лобода травмувалася
Кадр з нового кліпу Світлани Лободи. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Інцидент стався якраз напередодні початку її музичного туру містами Європи.

"Ваша пташка трошки поранена... але, сподіваюся, ненадовго! 2 дні тому ми знімали новий відеокліп на літній сингл, де ... я мала необережність зламати руку. У мене був день щоб переконати команду і сім'ю, що тур скасовувати не будемо... і розвести програму з однією рукою... лівою", — поділилася зірка.

Виконавиця довела усій творчій команді, що заламана рука — не привід скасовувати концерти та "запалила" із гіпсом на сцені у Відні.

Відома українська співачка зламала руку під час зйомок кліпу - фото 1
Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Нагадаємо, співачка виступила в Маямі у рамках свого концертного туру у вишуканому образі. А також вона відреагувала на хейт українців і показала, як допомагає під час війни. 

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