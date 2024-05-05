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Известные голливудские звезды выступили на свадьбе индийского миллиардера

5 мая 2024 13:45
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Индийский миллиардер женился на Лазурном побережье.
Индийский миллиардер и основатель PLT Умар Камани с супругой Нади Адель. Фото: instagram.com/harpersbazaararabia/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Индийский миллиардер и основатель PLT Умар Камани отыграл громкую и роскошную свадьбу с моделью Нади Адель. На праздник молодоженов пришли многие голливудские знаменитости от американской певицы Мерайи Кэри до топ-модели Наоми Кэмпбелл. На организацию празднования миллиардер потратил 20 миллионов фунтов стерлингов (почти миллиард гривен).

Об этом сообщает Daily Mail.

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Миллиардер Умар Камани женился на модели Нади Адель

Основатель бренда Pretty Little Thing Умар Камани женился на модели Нади Адель на юге Франции. Для празднования супруги выбрали отель Du Cap на Французской Ривьере. Четыре дня празднования обошлось индийскому миллиардеру в 20 миллионов фунтов стерлингов (почти миллиард гривен).

На праздник молодоженов собрались их звездные друзья — супермодель Наоми Кэмпбелл, актриса Тесси Томпсон, комик Рассел Питерс, певица Кристина Милиан, главный редактор журнала Arabia Мануэль Арно и генеральный директор Фонда кинофестиваля на Красном море Мохаммед Аль Турки.

Невеста Нади Адель надела сияющее длинное платье Dior с роскошной фатой. Наряды для любимой миллиардера сшили под заказ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Nada Kamani (@nadakamani)

Сам же Умар смотрелся невероятно элегантно в классическом смокинге от Tom Ford.

Свадьба индийского миллиардера
Индийский миллиардер Умар Камани с женой Нади Адель. Фото: скриншот Instagram

Пела для гостей известная американская певица Мэрайя Кэри и итальянский оперный тенор Андреа Бочелли, которые исполнили для гостей несколько самых известных хитов.

Марайя Кэри спела на свадьбе индийского миллиардера
Американская певица Мэрайя Кэри. Фото: скриншот Instagram

"Это то, о чем мечтает каждая маленькая девочка, но сделать это в таком стиле, в таком прекрасном окружении и конечно, с мужем моей мечты! – это была настоящая сказка", – поделилась своим восторгом от роскошной церемонии невеста Нади.

На праздновании также заметили Наоми Кэмпбелл. Звезда поразила гостей корсетным платьем бледно-персикового цвета с открытыми плечами, прозрачными рукавами и украшенной юбкой.

Умар сделал предложение любимой в 2021 году на Лазурном побережье, поэтому они решили праздновать будущую свадьбу во Франции.

Миллиардер забронировал Оперный театр Монте-Карло и заполнил его десятками тысяч белых роз и свечей. Музыканты играли "Красавицу и чудовище", когда Нади входила в зал.

Напомним, мы рассказывали о масштабной свадьбе в Индии, на которой спела культовая звезда Рианна. А также с основатель компании Bilt Rewards Анкур Джейн сыграл роскошную свадьбу со спорстменкой WWE Эрикой Гаммонд в Египте.

Франция
свадьба
деньги
миллиардеры
Наоми Кэмпбелл
отношения
курорты
зарубежные звезды

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