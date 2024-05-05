Індійський мільярдер одружився на Лазурному узбережжі — фото

Індійський мільярдер Умар Камані із дружиною Наді Адель. Фото: instagram.com/voguearabia/

Індійський мільярдер та засновник PLT Умар Камані відіграв гучне та розкішне весілля із моделлю Наді Адель. На свято молодят завітало багато голлівудських знаменитостей від американської співачки Мерайї Кері до топ-моделі Наомі Кемпбелл. На організацію святкування мільярдер витратив 20 мільйонів фунтів стерлінгів (майже мільярд гривень).

Про це повідомляє Daily Mail.

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Мільярдер Умар Камані одружився на моделі Наді Адель

Засновник бренду Pretty Little Thing Умар Камані одружився на моделі Наді Адель на півдні Франції. Для святкування подружжя обрало готель Du Cap на Французькій Рив'єрі. Чотири дні святкування обійшлося індійському мільярдеру у 20 мільйонів фунтів стерлінгів (майже мільярд гривень).

На свято молодят зібралися їх зіркові друзі — супермодель Наомі Кемпбелл, акторка Тесси Томпсон, комік Рассел Пітерс, співачка Крістіна Міліан, головний редактор журналу Arabia Мануель Арно та генеральний директор Фонду кінофестивалю на Червоному морі Мохаммед Аль Туркі.

Наречена Наді Адель вдягла сяючу довгу сукню Dior із розкішною фатою. Вбрання для коханої мільярдера пошили під замовлення.

Сам же Умар виглядав неймовірно елегантно в класичному смокінгу від Tom Ford.

Індійський мільярдер Умар Камані із дружиною Наді Адель. Фото: скриншот Instagram

Співала для гостей відома американська співачка Мерайя Кері та італійський оперний тенор Андреа Бочеллі, які виконали для гостей кілька своїх найвідоміших хітів.

Американська співачка Мерайя Кері. Фото: скриншот Instagram

"Це те, про що мріє кожна маленька дівчинка, але зробити це в такому стилі, в такому прекрасному оточенні і звичайно, з чоловіком моєї мрії! - це була справжня казка", — поділилася своїм захопленням від розкішної церемонії наречена Наді.

На святкуванні також помітили Наомі Кемпбелл. Зірка вразила гостей корсетною сукнею блідо-персикового кольору з відкритими плечима, прозорими рукавами та оздобленою спідницею.

Умар зробив пропозицію коханій в 2021 році на Лазурному узбережжі, а тому вони вирішили святкувати майбутнє весілля у Франції.

Мільярдер винайняв Оперний театр Монте-Карло та заповнив його десятками тисяч білих троянда та свічок, поки 25 музикантів грали "Красуню і чудовисько", а Наді входила до зали.

Нагадаємо, ми розповідали про масштабне весілля у Індії, на якому заспівала культова зірка Ріанна. А також засновник компанії Bilt Rewards Анкур Джейн відгуляв розкішне весілля зі спорстменкою WWE Ерікою Гаммонд у Єгипті.