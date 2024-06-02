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Известный американский блогер стал самым успешным человеком на YouTube — кого он обошел

2 июня 2024 18:36
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Впервые за пять лет на YouTube сменился лидер по количеству подписчиков
Американский блогер-филантроп Джеймс Дональдсон. Фото: Instagram/mrbeast
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Канал американского блогера-филантропа Джеймса Дональдсона, также известного по творческому псевдониму Mr.Beast, стал самым популярным на YouTube. Он имеет более 268 млн фолловеров.

Об этом сообщает SocialCounts.

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Молодой американец, которому в начале мая было 26 лет, смог обойти YouTube-канал T-Series. Этот канал принадлежит крупнейшему музыкальному лейблу Индии. На нем обычно публикуют клипы популярных в стране артистов и трейлеры местных киноновинок. Учитывая население Индии, длительное время (с 2019 года) именно T-Series удерживал лидерство.

Лидеры YouTube
Самые популярные YouTube-каналы по состоянию на 2 июня 2024 года. Скриншоты: YouTube

"Я просто хочу иметь самый большой канал. Да, мне помогает много людей, но в конце концов я запустил его сам. Я живу и дышу им. Будет здорово, если самый большой канал будет у личности. Не в обиду T-Series, но они — корпорация, в которой, возможно, в тысячу раз больше сотрудников, чем у меня", — рассказал в одном из интервью Mr.Beast.

Впрочем, по количеству просмотров индийский канал значительно опережает американский. У T-Series 256 млрд просмотров, у Mr.Beast 50 млрд просмотров. Правда, у Джеймса на канале около 800 видео. В то время как у индийцев — более 21 тысячи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by MrBeast (@mrbeast)

Напомним, ранее мы писали, что YouTube открыл доступ к интересному разделу. Также мы рассказывали, что Netflix анонсировал масштабный проект о видеоигре Minecraft.

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