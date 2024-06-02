Впервые за пять лет на YouTube сменился лидер по количеству подписчиков

Американский блогер-филантроп Джеймс Дональдсон. Фото: Instagram/mrbeast

Канал американского блогера-филантропа Джеймса Дональдсона, также известного по творческому псевдониму Mr.Beast, стал самым популярным на YouTube. Он имеет более 268 млн фолловеров.

Об этом сообщает SocialCounts.

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Молодой американец, которому в начале мая было 26 лет, смог обойти YouTube-канал T-Series. Этот канал принадлежит крупнейшему музыкальному лейблу Индии. На нем обычно публикуют клипы популярных в стране артистов и трейлеры местных киноновинок. Учитывая население Индии, длительное время (с 2019 года) именно T-Series удерживал лидерство.

Самые популярные YouTube-каналы по состоянию на 2 июня 2024 года. Скриншоты: YouTube

"Я просто хочу иметь самый большой канал. Да, мне помогает много людей, но в конце концов я запустил его сам. Я живу и дышу им. Будет здорово, если самый большой канал будет у личности. Не в обиду T-Series, но они — корпорация, в которой, возможно, в тысячу раз больше сотрудников, чем у меня", — рассказал в одном из интервью Mr.Beast.

Впрочем, по количеству просмотров индийский канал значительно опережает американский. У T-Series — 256 млрд просмотров, у Mr.Beast — 50 млрд просмотров. Правда, у Джеймса на канале около 800 видео. В то время как у индийцев — более 21 тысячи.

Напомним, ранее мы писали, что YouTube открыл доступ к интересному разделу. Также мы рассказывали, что Netflix анонсировал масштабный проект о видеоигре Minecraft.