Вперше за п'ять років на YouTube змінився лідер за кількістю підписників

Американський блогер-філантроп Джеймс Дональдсон. Фото: Instagram/mrbeast

Канал американського блогера-філантропа Джеймса Дональдсона, також відомого за творчим псевдонімом Mr.Beast, став найпопулярнішим на YouTube. Він має понад 268 млн фолловерів.

Про це повідомляє SocialCounts.

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Молодий американець, якому на початку травня виповнилось 26 років, зміг обійти YouTube-канал T-Series. Цей канал належить найбільшому музичному лейблу Індії. На ньому зазвичай публікують кліпи популярних у країні артистів і трейлери місцевих кіноновинок. Враховуючи населення Індії, тривалий час (з 2019 року) саме T-Series утримував лідерство.

Найпопулярніші YouTube-канали станом на 2 червня 2024 року. Скриншоти: YouTube

"Я просто хочу мати найбільший канал. Так, мені допомагає багато людей, але зрештою я запустив його сам. Я живу та дихаю їм. Буде чудово, якщо найбільший канал буде в особистості. Не в образу T-Series, але вони — корпорація, в якій, можливо, у тисячу разів більше співробітників, ніж у мене", — розповів в одному з інтерв’ю Mr.Beast.

Втім за кількістю переглядів індійський канал значно випереджає американський. В T-Series — 256 млрд переглядів, в Mr.Beast — 50 млрд переглядів. Щоправда, в Джеймса на каналі майже 800 відео. Тоді як в індійців — понад 21 тисячу.

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