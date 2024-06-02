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Відомий американський блогер став найуспішнішою людиною на YouTube — кого він обійшов

2 червня 2024 18:36
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Стас Кожушко
Редактор
Вперше за п'ять років на YouTube змінився лідер за кількістю підписників
Американський блогер-філантроп Джеймс Дональдсон. Фото: Instagram/mrbeast
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Канал американського блогера-філантропа Джеймса Дональдсона, також відомого за творчим псевдонімом Mr.Beast, став найпопулярнішим на YouTube. Він має понад 268 млн фолловерів. 

Про це повідомляє SocialCounts.

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В YouTube змінився лідер

Молодий американець, якому на початку травня виповнилось 26 років, зміг обійти YouTube-канал T-Series. Цей канал належить найбільшому музичному лейблу Індії. На ньому зазвичай публікують кліпи популярних у країні артистів і трейлери місцевих кіноновинок. Враховуючи населення Індії, тривалий час (з 2019 року) саме T-Series утримував лідерство. 

Лідери YouTube
Найпопулярніші YouTube-канали станом на 2 червня 2024 року. Скриншоти: YouTube

"Я просто хочу мати найбільший канал. Так, мені допомагає багато людей, але зрештою я запустив його сам. Я живу та дихаю їм. Буде чудово, якщо найбільший канал буде в особистості. Не в образу T-Series, але вони — корпорація, в якій, можливо, у тисячу разів більше співробітників, ніж у мене", — розповів в одному з інтерв’ю Mr.Beast.

Втім за кількістю переглядів індійський канал значно випереджає американський. В T-Series — 256 млрд переглядів, в Mr.Beast — 50 млрд переглядів. Щоправда, в Джеймса на каналі майже 800 відео. Тоді як в індійців — понад 21 тисячу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MrBeast (@mrbeast)

Нагадаємо, раніше ми писали, що YouTube відкрив доступ до цікавого розділу. Також ми розповідали, що Netflix анонсував масштабний проєкт про відеогру Minecraft.

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