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Netflix анонсував масштабний проєкт про відеогру Minecraft

30 травня 2024 21:58
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Стас Кожушко
Редактор
Компанія Netflix почав роботу над мультсеріалом про відеогру Minecraft
Персонаж гри Minecraft. Фото: Instagram/sloppy.roach/
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Стримінгова компанія Netflix почала роботу над мультсеріалом про популярну гру Minecraft. Вона розроблена шведською компанією Mojang Studios та вийшла у 2011 році. 

Про це повідомляється на сайті Minecraft.

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В реліз повідомляється, що компанія Mojang Studios завершила святкування 15-річчя з моменту заснування. І саме таким чином вони вирішили влаштувати сюрприз відданим шанувальникам. А саме — випустити трейлер майбутнього мультсеріалу від Netflix.

"Серіал розповість оригінальну історію з новими персонажами та відобразить світ Minecraft у новому світлі. Зараз його розробляє талановита студія WildBrain (творці Sonic Prime, Ninjago: Dragons Rising і Carmen Sandiego). Дебют відбудеться ексклюзивно на Netflix", — йдеться в релізі.

Дата релізу та подробиці сюжету мультсеріалу поки невідомі. Зазначимо, що гру розробив шведський програміст Маркус Перссон, відомий також як Notch. Гра розробляється заснованою ним компанією Mojang, котра належить Microsoft Studios. Minecraft належить до ігор з найширшою аудиторією і визнана найпродаванішою відеогрою в історії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий геймдизайнер Хідео Кодзіма емоційно прокоментував стрічку "20 днів у Маріуполі". Також ми розповідали, що американець вимагав 2 млн доларів від творців гри GTA.

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