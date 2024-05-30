Компанія Netflix почав роботу над мультсеріалом про відеогру Minecraft

Персонаж гри Minecraft. Фото: Instagram/sloppy.roach/

Стримінгова компанія Netflix почала роботу над мультсеріалом про популярну гру Minecraft. Вона розроблена шведською компанією Mojang Studios та вийшла у 2011 році.

Про це повідомляється на сайті Minecraft.

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В реліз повідомляється, що компанія Mojang Studios завершила святкування 15-річчя з моменту заснування. І саме таким чином вони вирішили влаштувати сюрприз відданим шанувальникам. А саме — випустити трейлер майбутнього мультсеріалу від Netflix.

"Серіал розповість оригінальну історію з новими персонажами та відобразить світ Minecraft у новому світлі. Зараз його розробляє талановита студія WildBrain (творці Sonic Prime, Ninjago: Dragons Rising і Carmen Sandiego). Дебют відбудеться ексклюзивно на Netflix", — йдеться в релізі.

Дата релізу та подробиці сюжету мультсеріалу поки невідомі. Зазначимо, що гру розробив шведський програміст Маркус Перссон, відомий також як Notch. Гра розробляється заснованою ним компанією Mojang, котра належить Microsoft Studios. Minecraft належить до ігор з найширшою аудиторією і визнана найпродаванішою відеогрою в історії.

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