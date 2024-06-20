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Известный блогер Волошин раскрыл секрет, как во время войны выезжает за границу

20 июня 2024 23:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Александр Волошин признался, как выезжает из Украины во время войны
Украинский блогер, певец и предприниматель Александр Волошин. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинский блогер, певец и предприниматель Александр Волошин заявил, чтобы выехать за границу во время войны, нужна веская причина. Также певец добавил, что потом нужно вернуться.

Об этом Александр Волошин сообщил на своей странице в Instagram.

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Поклонники в соцсети поинтересовались у певца, как он уезжает из Украины, ведь "обычных ребят не выпускают". Волошин ответил, что для выезда нужна веская причина, в его случае — волонтерство.

Как украинские блоггеры выезжают за границу
Скриншот истории в Instagram украинского блогера Александра Волошина

"Почему нельзя? Если вы завозили помощь и декларировали ее, делаете "Шлях" и выезжаете за границу", — рассказал блогер.

Также Волошин добавил, что важно потом обязательно вернуться.

"Но один важный момент — нужно вернуться", — подчеркнул певец.

Напомним, что украинская фэшн-инфлюэнсер, предприниматель и основатель бренда COOSH Алина Френдий популяризирует среди украинцев добровольное безвозмездное донорство, ведь в результате в нашей стране сохраняется постоянный дефицит донорской крови.

Также мы сообщали, что не все блогеры пропагандируют помощь украинским военным, защищающим нас от российской агрессии. Ведь один из украинских блогеров в своих соцсетях отмечал, что лучше "отсидеть" в тюрьме, чем уйти в армию. Однако впоследствии он получил повестку.

граница
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Александр Волошин
певец
война в Украине
війна
волонтерство

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