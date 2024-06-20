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Відомий блогер Волошин розкрив секрет, як під час війни виїжджає за кордон

20 червня 2024 23:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Олександр Волошин зізнався як виїжджає з України під час війни
Український блогер, співак та підприємець Олександр Волошин. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Український блогер, співак та підприємець Олександр Волошин заявив, щоб виїхати за кордон під час війни потрібна вагома причина. Також співак додав, що потім потрібно повернутись.

Про це Олександр Волошин повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Прихильники в соцмережі поцікавились у співака, як він виїжджає з України, адже "звичайних хлопців не випускають". Волошин відповів, що для виїзду потрібна вагома причина, у його випадку — волонтерство.

Як українські блогери виїжджають за кордон
Скриншот історії в Instagram українського блогера Олександра Волошина

"Чому не можна? Якщо ви завозили допомогу й декларували її, робите "Шлях" і виїжджаєте за кордон", — розповів блогер.

Також Волошин додав, що важливо потім обов'язково повернутись.

"Але один важливий момент — потрібно повернутися", — наголосив співак.

Нагадаємо, що українська фешн-інфлюенсерка, підприємниця та засновниця бренду COOSH Аліна Френдій популяризує серед українців добровільне безоплатне донорство, адже через війну в нашій країні зберігається постійний дефіцит донорської крові.

Також ми повідомляли, що не всі блогери пропагують допомогу українським військовим, які боронять нас від російської агресії. Адже один із українських блогерів у своїх соцмережах наголошував, що краще "відсидіти" у в'язниці, аніж піти в армію. Однак згодом він отримав повістку.

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волонтерство

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