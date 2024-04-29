Хидео Кодзима прокомментировал "20 дней в Мариуполе" - подробности

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима. Фото: twitter.com/Kojima_Hideo/

Легендарный японский дизайнер видеоигр Хидео Кодзима поделился впечатлениями от просмотра документальной ленты Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе". Разработчик признался, какая фраза из фильма затронула его больше всего.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

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Хидео Кодзима о фильме "20 дней в Мариуполе"

Известный гемдизайнер посмотрел оскароносную ленту "20 дней в Мариуполе" и поделился своими впечатлениями со своей аудиторией. Кодзима напомнил миру, что несмотря на все глобальные катастрофы в мире, россияне до сих пор убивают невинных украинцев.

Разработчика поразили кадры, которые показывают, как жители Мариуполя были в начале полномасштабного вторжения были отрезаны от мира и достоверных новостей.

"20 дней в Мариуполе. Хотя омрачена новостями о новых войнах, последовательных землетрясениях и других катастрофах, война в Украине продолжается до сих пор. Этот документальный фильм показывает отчаяние в течение 20-дневного периода, от момента вторжения России в Украину до эвакуации из Мариуполя. Отрезан от внешнего. мира без телефонов или Интернета, он изображает реальность разворачивающейся внутри "бесконечной войны", — написал Кодзима.

Гейм дизайнер подчеркнул важное значение деятельности журналистов, которые в ленте показали настоящую картину российской оккупации. Разработчик также признался, что ему лично запомнилась одна фраза из фильма, которую озвучил журналист.

"Фильм бросает вызов подлинному значению журналистики и природе войны тем из нас, кто не замечает лавины фейковых новостей в социальных сетях. "Войны не начинаются со взрывов; они начинаются с тишины". Эти слова, тихо сказанные репортером в начале фильма, я не могу забыть", — добавил он.

Публикация японского геймдизайнера Хидео Кодзима. Фото: twitter.com/Kojima_Hideo/

Напомним, на церемонии вручения премии "Оскар", которая состоялась с 10 на 11 марта в театре "Долби" в Голливуде, лента "20 дней в Мариуполе" получила награду за "Лучший документальный фильм".

Ранее мы писали, что режиссер фильма о Мариуполе не успел сказать на сцене премии Оскар. А британские кинокритики высоко оценили фильм " 20 дней в Мариуполе ".