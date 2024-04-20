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Режисер фільму про Маріуполь зізнався, про що він не встиг сказати на сцені премії Оскар

20 квітня 2024 11:39
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Що саме не встиг сказати на сцені премії Оскар режисер фільму "20 днів у Маріуполі"
Режисер Мстислав Чернов та фотограф Євген Малолєтка. Фото: Укрзалізниця
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні, в п’ятницю 19 квітня, вперше після отримання премії "Оскар" в Україну повернувся режисер документального фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов та інші автори стрічки. Під час пресконференції з представниками ЗМІ вони розповіли, чим займались після церемонії та про що не встиг сказати Чернов на сцені у Лос-Анджелесі. 

Про це Новини.LIVE повідомила кінокомпанія "Артхаус Трафік".

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Зустріч документаліста відбулась на центральному залізничному вокзалі Києва. Разом з українцями до Києва прибули відомі світові кінематографісти: Хлоя Чжао (режисерка оскароносної стрічки "Земля кочівників") та Кері Фукунага (режисер "007: Не час помирати"). У пресконференції також взяли участь співавтори "20 днів у Маріуполі": фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василиса Степаненко.

"Те, що я не встиг сказати зі сцени в Лос-Анджелесі — це те, наскільки я зворушений підтримкою українців за ці два роки, поки ми боролися за "Оскар". У сучасному світі недостатньо зняти правду, недостатньо зробити фільм, навіть показати його мільйонам людей — треба щодня приводити докази й продовжувати говорити",  — зазначив Чернов. 

Режисер фільму про Маріуполь зізнався, про що він не встиг сказати на сцені премії Оскар - фото 1
Режисер Мстислав Чернов. Фото: Укрзалізниця

Також Чернов розповів про те, де команда була протягом місяця після отримання "Оскара". Зазначимо, урочиста церемонія нагородження, на якій Україна отримала першу статуетку, пройшла в Лос-Анджелесі 11 березня.

"Цей місяць ми продовжували подорожувати світом, показувати фільм. Два дні тому мали показ у Європарламенті, на який прийшло понад 300 представників різних країн, які дивилися стрічку й ставили питання", — розповів Чернов.

Режисер фільму про Маріуполь зізнався, про що він не встиг сказати на сцені премії Оскар - фото 2
Нагороди премій "Оскар" та BAFTA. Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, раніше ми писали, що які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня. Також ми розповідали, скільки зібрав український фільм "Я і Фелікс" в кінотеатрах.

Оскар
кіно
українські зірки
20 днів у Маріуполі

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