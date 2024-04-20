Що саме не встиг сказати на сцені премії Оскар режисер фільму "20 днів у Маріуполі"

Режисер Мстислав Чернов та фотограф Євген Малолєтка. Фото: Укрзалізниця

Напередодні, в п’ятницю 19 квітня, вперше після отримання премії "Оскар" в Україну повернувся режисер документального фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов та інші автори стрічки. Під час пресконференції з представниками ЗМІ вони розповіли, чим займались після церемонії та про що не встиг сказати Чернов на сцені у Лос-Анджелесі.

Про це Новини.LIVE повідомила кінокомпанія "Артхаус Трафік".

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Зустріч документаліста відбулась на центральному залізничному вокзалі Києва. Разом з українцями до Києва прибули відомі світові кінематографісти: Хлоя Чжао (режисерка оскароносної стрічки "Земля кочівників") та Кері Фукунага (режисер "007: Не час помирати"). У пресконференції також взяли участь співавтори "20 днів у Маріуполі": фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василиса Степаненко.

"Те, що я не встиг сказати зі сцени в Лос-Анджелесі — це те, наскільки я зворушений підтримкою українців за ці два роки, поки ми боролися за "Оскар". У сучасному світі недостатньо зняти правду, недостатньо зробити фільм, навіть показати його мільйонам людей — треба щодня приводити докази й продовжувати говорити", — зазначив Чернов.

Режисер Мстислав Чернов. Фото: Укрзалізниця

Також Чернов розповів про те, де команда була протягом місяця після отримання "Оскара". Зазначимо, урочиста церемонія нагородження, на якій Україна отримала першу статуетку, пройшла в Лос-Анджелесі 11 березня.

"Цей місяць ми продовжували подорожувати світом, показувати фільм. Два дні тому мали показ у Європарламенті, на який прийшло понад 300 представників різних країн, які дивилися стрічку й ставили питання", — розповів Чернов.

Нагороди премій "Оскар" та BAFTA. Фото: Укрзалізниця

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