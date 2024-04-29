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Відомий геймдизайнер Хідео Кодзіма емоційно прокоментував стрічку "20 днів у Маріуполі"

29 квітня 2024 12:13
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Хідео Кодзіма прокоментував "20 днів у Маріуполі" — подробиці
Японський геймдизайнер Хідео Кодзіма. Фото: twitter.com/Kojima_Hideo/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Легендарний японський дизайнер відеоігор Хідео Кодзіма поділився враженнями від перегляду документальної стрічки Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі". Розробник зізнався, яка фраза із фільму зачепила його найбільше.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

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Хідео Кодзіма про фільм "20 днів у Маріуполі"

Відомий гемдизайнер переглянув оскароносну стрічку "20 днів у Маріуполі" та поділився своїми враженнями із своєю аудиторією. Кодзіма нагадав світу про те, що попри усі глобальні катастрофи у світі, росіяни досі вбивають невинних українців.

Розробника вразили кадри, які показують, як мешканці Маріуполя були на початку повномасштабного вторгнення були відрізані від світу та достовірних новин. 

"20 днів у Маріуполі. Хоча затьмарена новинами про нові війни, послідовні землетруси та інші катастрофи, війна в Україні триває досі. Цей документальний фільм показує відчай протягом 20-денного періоду, від моменту вторгнення Росії в Україну до евакуації з Маріуполя. Відрізаний від зовнішнього світу без телефонів чи Інтернету, він зображує реальність "нескінченної війни", що розгортається всередині", — написав Кодзіма.

Геймдизайнер підкреслив важливе значення діяльності журналістів, які у стрічці показали справжню картину російської окупації.Розробник також зізнався, що йому особисто запам'яталася одна фраза з фільму, яку озвучив журналіст.

"Фільм кидає виклик справжньому значенню журналістики та природі війни тим із нас, хто не помічає лавини фейкових новин у соціальних мережах. "Війни не починаються з вибухів; вони починаються з тиші". Ці слова, тихо сказані репортером на початку фільму, я не можу забути", — додав він.

Відомий геймдизайнер про "20 днів в Маріуполі"
Публікація японського геймдизайнера Хідео Кодзіма. Фото: twitter.com/Kojima_Hideo/

Нагадаємо, на церемонії вручення премії "Оскар", яка відбулася з 10 на 11 березня у театрі "Долбі" в Голлівуді,  стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала нагороду за "Найкращий документальний фільм".

Раніше ми писали, що режисер фільму про Маріуполь не встиг сказати на сцені премії Оскар. А британські кінокритики вискооцінили фільм "20 днів у Маріуполі".

війна
фільм
соцмережі
Японія
Україна
закордонні зірки
відеоігри
20 днів у Маріуполі

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