Хідео Кодзіма прокоментував "20 днів у Маріуполі" — подробиці

Японський геймдизайнер Хідео Кодзіма. Фото: twitter.com/Kojima_Hideo/

Легендарний японський дизайнер відеоігор Хідео Кодзіма поділився враженнями від перегляду документальної стрічки Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі". Розробник зізнався, яка фраза із фільму зачепила його найбільше.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

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Відомий гемдизайнер переглянув оскароносну стрічку "20 днів у Маріуполі" та поділився своїми враженнями із своєю аудиторією. Кодзіма нагадав світу про те, що попри усі глобальні катастрофи у світі, росіяни досі вбивають невинних українців.

Розробника вразили кадри, які показують, як мешканці Маріуполя були на початку повномасштабного вторгнення були відрізані від світу та достовірних новин.

"20 днів у Маріуполі. Хоча затьмарена новинами про нові війни, послідовні землетруси та інші катастрофи, війна в Україні триває досі. Цей документальний фільм показує відчай протягом 20-денного періоду, від моменту вторгнення Росії в Україну до евакуації з Маріуполя. Відрізаний від зовнішнього світу без телефонів чи Інтернету, він зображує реальність "нескінченної війни", що розгортається всередині", — написав Кодзіма.

Геймдизайнер підкреслив важливе значення діяльності журналістів, які у стрічці показали справжню картину російської окупації.Розробник також зізнався, що йому особисто запам'яталася одна фраза з фільму, яку озвучив журналіст.

"Фільм кидає виклик справжньому значенню журналістики та природі війни тим із нас, хто не помічає лавини фейкових новин у соціальних мережах. "Війни не починаються з вибухів; вони починаються з тиші". Ці слова, тихо сказані репортером на початку фільму, я не можу забути", — додав він.

Публікація японського геймдизайнера Хідео Кодзіма. Фото: twitter.com/Kojima_Hideo/

Нагадаємо, на церемонії вручення премії "Оскар", яка відбулася з 10 на 11 березня у театрі "Долбі" в Голлівуді, стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала нагороду за "Найкращий документальний фільм".

Раніше ми писали, що режисер фільму про Маріуполь не встиг сказати на сцені премії Оскар. А британські кінокритики вискооцінили фільм "20 днів у Маріуполі".