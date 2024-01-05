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Известный голливудский актер назвал Путина придурком

5 января 2024 19:56
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Известный голливудский актер назвал Путина придурком
Лиев Шрайбер с капитаном корабля. Фото: Facebook Национального антарктического научного центра
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Звезда "Людей-Х" Лив Шрайбер, который с начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину, встретился с экипажем украинского корабля "Ноосфера", следовавшего от станции "Академик Вернадский" до Чили. Для этого он прервал свой отпуск в круизе.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

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Сейчас Лив Шрайбер находится в круизе по Антарктике в районе острова Кинг Джордж. С палубы лайнера он увидел украинское судно "Ноосфера", которое направлялось со станции "Академик Вернадский" в Чили. Через платформу United24, с которой сотрудничает актер по вопросам помощи Украине, он связался с судном, спросив, можно ли посетить ледокол и пообщаться с его командой.

 

"Капитан "Ноосферы" Александр Гришко охотно согласился, и уже через несколько часов Лив поднялся на борт украинского флагмана. Конечно, главной темой короткого общения стала полномасштабная война в Украине и возможность нашего государства даже в таких условиях развивать науку и антарктические исследования", — пишут в публикации.

 

Лиев Шрайбер с капитаном корабля. Фото: Facebook Национального антарктического научного центра

В память о своем визите актер оставил записку на украинском языке. Не обошлось и без упоминания Путина.

 

Записка Лива Шрайбера. Фото: Facebook Национального антарктического научного центра

"Капитана Гришко и экипаж "Ноосферы" благодарю за гостеприимство, но больше за то, что вы так гордо подняли флаг и напомнили миру, насколько мы сильны вместе. Путин — придурок!" ,  написал Шрайбер в записке на украинском языке.

Лив пообещал, что в следующий раз посетит "Ноосферу" уже в ее родном порту  Одессе, когда Украина будет праздновать победу.

Напомним, звездные послы UNITED24 поздравили украинцев с праздниками "Щедриком".

Также мы писали, что звездный посол UNITED24 Лиев Шрайбер в третий раз стал отцом.

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