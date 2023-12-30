Зіркові амбасадори UNITED24 привітали українців зі святами "Щедриком"

Фрагмент з відео привітання. Скриншот: Facebook/

Зіркові амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 привітали українців зі святами. Вони висловили свою солідарність з усіма, хто вже другий рік поспіль зустрічає Різдво та Новий рік в умовах повномасштабної війни.

Відповідне відео з’явилось в соціальних мережах UNITED24.

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Амбасадори UNITED24 привітали українців

Актори Марк Гемілл, Кетрін Винник, Лієв Шрайбер, Міша Коллінз, Марк Стронг, засновник World Central Kitchen Хосе Андрес, тенісистка Еліна Світоліна, історик Тімоті Снайдер та режисер Мішель Азанавічус зачитали українською текст відомої в усьому світі різдвяної пісні "Щедрик".

Саме український композитор Микола Леонтович написав першу версію "Щедрика" 1901 року. Сьогодні це одна з найпопулярніших різдвяних пісень, заснована на давньому українському фольклорі.

У світі існують сотні версій виконання "Щедрика". Зокрема, в США англомовна Carol of the Bells є невіддільною частиною різдвяних свят. Вона звучить у культових комедіях "Сам удома" та "Санта-Клаус", франшизі "Гаррі Поттер", фільмах "Міцний горішок-2", "Сімейка Адамсів" та багатьох інших відомих проєктах.

"Щедрик, який був адаптований в Америці як Carol of the Bells, є українською піснею про перехід від зими до весни, про новий рік у його традиційному розумінні. Це пісня надії та підтримки, а також надзвичайної краси", — прокоментував Тімоті Снайдер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дівчина Бонда Єва Грін вдягла хустку з колекції UNITED24 та OLIZ. Також ми розповідали, що Барбра Стрейзанд передала реанімобіль до Вишгорода.