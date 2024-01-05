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Відомий голлівудський актор назвав Путіна придурком

5 січня 2024 19:56
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Відомий голлівудський актор назвав Путіна придурком
Лієв Шрайбер з капітаном корабля. Фото: Facebook Національного антарктичного наукового центру
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Зірка "Людей-Х" Лієв Шрайбер, який з початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну, зустрівся з екіпажем українського корабля "Ноосфера", що прямував від станції "Академік Вернадський" до Чилі. Для цього він перервав свою відпустку у круїзі.

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

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Зараз Лієв Шрайбер перебуває в круїзі Антарктикою В районі острова Кінг Джордж. З палуби лайнера він побачив українське судно "Ноосфера", що саме прямувало зі станції "Академік Вернадський" до Чилі. Через платформу United24, з якою співпрацює актор з питань допомоги Україні, він зв'язався з судном, запитавши, чи можна було б відвідати криголам та поспілкуватися з його командою.

 

"Капітан "Ноосфери" Олександр Гришко залюбки погодився, і вже за кілька годин Лієв піднявся на борт українського флагмана. Звісно, головною темою короткого спілкування стала повномасштабна війна в Україні та можливість нашої держави навіть в таких умовах розвивати науку й антарктичні дослідження", — пишуть у повідомленні.

 

Лієв Шрайбер з капітаном корабля. Фото: Facebook Національного антарктичного наукового центру

На згадку про свій візит актор залишив записку українською мовою. Не обійшлося і без згадки Путіна.  

 

Записка Лієва Шрайбера. Фото: Facebook Національного антарктичного наукового центру

"Капітану Гришку та екіпажу "Ноосфери" дякую за гостинність, але більше за те, що ви так гордо підняли прапор і нагадали світові, наскільки ми сильні разом. Путін – придурок!"написав Шрайбер у записці українською мовою.

Лієв пообіцв, що наступного разу відвідає "Ноосферу" вже в її рідному порту – Одесі, коли Україна святкуватиме перемогу.

Нагадаємо, зіркові амбасадори UNITED24 привітали українців зі святами "Щедриком".

Також ми писали, що зірковий амбасадор UNITED24 Лієв Шрайбер втретє став батьком.

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