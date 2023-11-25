Известный режиссер впервые за три года увидел свою маму

Герман Ненов с матерью. Фото: Instagram/german.nenov

Креативный директор от Украины на конкурсе "Евровидение-2023", режиссер-постановщик Герман Ненов не видел маму Анжелику более двух с половиной лет. И только сейчас, на Детском "Евровидении", проходящем в Ницце (Франция), родные люди увиделись.

Об этом клипмейкер рассказал в своих соцсетях.

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Встреча Ненова с мамой

По словам Германа, за несколько дней до полномасштабного вторжения режиссер должен был лететь в Одессу, чтобы наконец-то встретиться с мамой. Из-за его высокой рабочей занятости и напряженного графика они не виделись слишком долго. Однако его рейс был отменен. С того времени Герман Ненов не видел маму.

"Я больше двух лет не видел маму и смело могу сказать, что сегодня — один из самых счастливых дней моей жизни! Сегодня из-за войны мы живем в разных странах. И мы очень ждали этой возможности снова встретиться и обнять друг друга. Я очень рад этой встрече", — рассказал Герман.

Режиссер считает — очень символично, что это все произошло именно на Детском "Евровидении" в Ницце, где Герман Ненов ставит номер для украинской участницы Анастасии Димид.

"Теперь я на несколько дней могу снова почувствовать себя ребенком, который рядом с самым дорогим человеком — со своей мамой. Ведь у своих родителей — мы всегда дети, сколько бы лет нам не было! Детское "Евровидение" помогает детям осуществить их мечты. Свершилась и моя мечта", — подытожил Герман.

Герман Ненов встретился с матерью. Фото: Instagram/german.nenov

Напомним, ранее мы писали, что Герман Ненов отреагировал на хейт по адресу представительницы Украины на Детском "Евровидении". Также мы рассказывали, почему Alyona Alyona решила пойти на Нацотбор "Евровидения-2024".