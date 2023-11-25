Відомий режисер вперше за три роки побачив свою маму

Герман Нєнов з мамою. Фото: Instagram/german.nenov

Креативний директор від України на конкурсі "Євробачення-2023", режисер-постановник Герман Нєнов не бачив маму Анжеліку понад два з половиною роки. І лише зараз, на Дитячому "Євробаченні", яке проходить в Ніцці (Франція), рідні люди побачились.

Про це кліпмейкер розповів у своїх соцмережах.

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Зустріч Нєнова з мамою

За словами Германа, за декілька днів до повномасштабного вторгнення режисер повинен був летіти в Одесу, щоб нарешті зустрітися з мамою. Через його високу робочу зайнятість та напружений графік вони не бачились дуже довго. Проте його рейс скасували. З того часу Герман Нєнов не бачив маму.

"Я понад два роки не бачив маму і сміливо можу сказати, що сьогодні — один з найщасливіших днів мого життя! Сьогодні через війну ми живемо в різних країнах. І ми дуже чекали цієї можливості знову зустрітись і обійняти один одного. Я дуже щасливий цій зустрічі", — розповів Герман.

Режисер вважає символічним те, що це все сталось саме на Дитячому "Євробаченні" у Ніцці, де Герман Нєнов ставить номер для української учасниці Анастасії Димид.

"Тепер я на декілька днів можу знову відчути себе дитиною, яка поряд з найдорожчою людиною — зі своєю мамою. Адже біля своїх батьків — ми завжди діти, скільки б років нам не було! Дитяче "Євробачення" допомагає дітям здійснити їх мрії. Здійснилась і моя мрія", — підсумував Герман.

Герман Нєнов зустрівся з мамою. Фото: Instagram/german.nenov

Нагадаємо, раніше ми писали, що Герман Нєнов відреагував на хейт на адресу представниці України на Дитячому "Євробаченні". Також ми розповідали, чому Alyona Alyona вирішила піти на Нацвідбір "Євробачення-2024".