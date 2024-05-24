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Известный шоумен проверил, работает ли электронная очередь в ТЦК

24 мая 2024 22:16
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Шоумен Анатолий Анатолич проверил, работает ли электронная очередь в ТЦК
Шоумен, блогер Анатолий Анатолич. Фото: Instagram/anatoliyanatolich
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Известный шоумен Анатолий Анатолич уже долгое время не может попасть в ТЦК и обновить данные. После вступления в силу нового закона о мобилизации представитель украинского шоу-бизнеса попытался попасть в учреждение через электронную очередь.

Соответствующие сториз появились в Instagram Анатолича.

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Шоумену было назначено посещение Оболонского РТЦК и СП в Киеве на пятницу, 24 мая, 15:00. Впрочем, попасть в учреждение Анатолич так и смог.

"Мне сказали, что электронная очередь не действует. Что это в тестовом режиме... Мне сказали: "Хорошо, видите, вы прошли тест. Я вас поздравляю. Становитесь в очередь, берите талончик. Но сегодня можете не становиться, потому что там более 100 человек, и вы сегодня точно не дождетесь". Я не шучу", — рассказал Анатолич.

Анатолій Анатоліч в ТЦК та СП
Шоумен Анатолий Анатолич после посещения одного из ТЦК в Киеве. Скриншоты: Instagram/anatoliyanatolich

Шоумен отметил, что видит единственный способ попасть в ТЦК: оставить все дела и приехать в шесть утра, чтобы занять очередь. Также у Анатолича, во время записи сториз, возникла и другая идея.

"Все пишут, что ТЦК останавливают людей возле метро. Я сейчас думаю, пойду, вы говорите, где они ходят, работники ТЦК. Я сейчас пойду и буду ходить возле них, мозолить глаза, чтобы меня забрали и отвезли в ТЦК. Это единственный способ туда попасть, мне кажется в моем случае", — подытожил Толич.

Отметим, что шоумен, настоящая фамилия которого Яцечко, является многодетным отцом. С женой Юлой он воспитывает двух дочерей и сына.

Напомним, ранее мы писали, какие документы постоянно должны носить военнообязанные. Также мы рассказывали, что фронтмен группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка прокомментировал мобилизацию в Украине.

Анатолий Анатолич
украинские звезды
мобилизация
ТЦК и СП

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