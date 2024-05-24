Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Відомий шоумен перевірив, чи працює електронна черга в ТЦК arrow

Відомий шоумен перевірив, чи працює електронна черга в ТЦК

24 травня 2024 22:16
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Шоумен Анатолій Анатоліч перевірив, чи працює електронна черга в ТЦК
Шоумен, блогер Анатолій Анатоліч. Фото: Instagram/anatoliyanatolich
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Відомий шоумен Анатолій Анатоліч вже тривалий час не може потрапити до ТЦК та оновити дані. Після того, як новий закон про мобілізацію набув чинності, представник українського шоу-бізнесу спробував потрапити до установи через електронну чергу.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Анатоліча.

Читайте також:

Анатоліч перевірив електронну чергу в ТЦК

Шоумену було призначено відвідування Оболонського РТЦК та СП в Києві на п’ятницю, 24 травня, 15:00. Втім потрапити до установи Анатоліч так і зміг. 

"Мені сказали, що електронна черга не діє. Що це в тестовому режимі....  Мені сказали: "Добре, бачите, ви пройшли тест. Я вас вітаю. Ставайте в чергу, беріть талончик. Але сьогодні можете не ставати, бо там понад 100 людей, і ви сьогодні точно не дочекаєтесь". Я не жартую", — розповів Анатоліч. 

Анатолій Анатоліч в ТЦК
Шоумен Анатолій Анатолич після відвідування одного із ТЦК у Києві. Скриншоти: Instagram/anatoliyanatolich

Шоумен зазначив, що бачить єдиний спосіб потрапити до ТЦК: залишити всі справи та приїхати о шостій ранку, аби зайняти чергу. Також в Анатоліча під час запису сторіз виникла й інша ідея.

"Всі пишуть, що ТЦК зупиняють людей біля метро. Я зараз думаю, піду, ви кажіть, де вони ходять, працівники ТЦК. Я зараз піду і буду ходити біля них, муляти очі, щоб мене забрали і відвезли в ТЦК. Це єдиний спосіб туди потрапити, мені здається, в моєму випадку", — підсумував Толіч.

Зазначимо, що шоумен, справжнє прізвище якого Яцечко, є багатодітним батьком. З дружиною Юлою він виховує двох доньок та сина.

Нагадаємо, раніше ми писали, які документи постійно мають носити військовозобов'язані. Також ми розповідали, що фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка прокоментував мобілізацію в Україні.

Анатолій Анатоліч
українські зірки
мобілізація
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра

19 травня 2024

17:07 Лунін стане гравцем відомого клубу — Реал не зможе втримати українця