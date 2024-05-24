Шоумен Анатолій Анатоліч перевірив, чи працює електронна черга в ТЦК

Шоумен, блогер Анатолій Анатоліч. Фото: Instagram/anatoliyanatolich

Відомий шоумен Анатолій Анатоліч вже тривалий час не може потрапити до ТЦК та оновити дані. Після того, як новий закон про мобілізацію набув чинності, представник українського шоу-бізнесу спробував потрапити до установи через електронну чергу.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Анатоліча.

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Шоумену було призначено відвідування Оболонського РТЦК та СП в Києві на п’ятницю, 24 травня, 15:00. Втім потрапити до установи Анатоліч так і зміг.

"Мені сказали, що електронна черга не діє. Що це в тестовому режимі.... Мені сказали: "Добре, бачите, ви пройшли тест. Я вас вітаю. Ставайте в чергу, беріть талончик. Але сьогодні можете не ставати, бо там понад 100 людей, і ви сьогодні точно не дочекаєтесь". Я не жартую", — розповів Анатоліч.

Шоумен Анатолій Анатолич після відвідування одного із ТЦК у Києві. Скриншоти: Instagram/anatoliyanatolich

Шоумен зазначив, що бачить єдиний спосіб потрапити до ТЦК: залишити всі справи та приїхати о шостій ранку, аби зайняти чергу. Також в Анатоліча під час запису сторіз виникла й інша ідея.

"Всі пишуть, що ТЦК зупиняють людей біля метро. Я зараз думаю, піду, ви кажіть, де вони ходять, працівники ТЦК. Я зараз піду і буду ходити біля них, муляти очі, щоб мене забрали і відвезли в ТЦК. Це єдиний спосіб туди потрапити, мені здається, в моєму випадку", — підсумував Толіч.

Зазначимо, що шоумен, справжнє прізвище якого Яцечко, є багатодітним батьком. З дружиною Юлою він виховує двох доньок та сина.

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