Известный скрипач Василий Попадюк посетил Гостомель и почтил память разрушенной "Мечты" — видео

Украинский скрипач Василий Попадюк. Фото: менеджмент артиста

Известный украинский скрипач и композитор Василий Попадюк сыграл на фоне разрушенной "Мрії" в аэропорту Гостомеля. Музыкант исполнил свое произведение - "Элегия".

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.

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К годовщине освобождения Киевской области, гениальный скрипач и композитор Василий Попадюк посетил Гостомель и почтил память разрушенного оккупантами самолета "Мрія".

Украинский скрипач Василий Попадюк. Фото: менеджмент артиста

Музыкант сыграл на скрипке свою композицию

"Элегия" у руин Гостомельского аэропорта "Антонов", выразив свою боль через искусство.

Украинский скрипач Василий Попадюк. Фото: менеджмент артиста

Попадюк признался, что не выбирал заранее, какое произведение будет играть. Выбор он сделал на основе своих ощущений, когда увидел своими глазами руины.

Украинский скрипач Василий Попадюк. Фото: менеджмент артиста

"Во-первых, я очень хотел здесь побывать и увидеть "Мрію" своими глазами. Когда я прибыл в гостомельский аэропорт и оказался у легендарного самолета меня захватили тревожные ощущения: большая грусть и сожаление, что нашу "Мрію" уничтожили. Весь аэропорт пропитан грустью. Большой самолет, изуродованный, стоял там как сирота. Я не планировал какую именно музыку я буду играть, поэтому все эти чувства полились из-под смычка сами собой, из глубины моего сердца", — поделился музыкант.

Он посвятил свое импровизированное выступление несокрушимому духу украинцев.

Хотя "Мрия" была разрушена, украинский народ продолжает жить, творить и мечтать.

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