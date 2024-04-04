Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Известный скрипач сыграл на руинах разрушенного российскими оккупантами самолета "Мрия" arrow

Известный скрипач сыграл на руинах разрушенного российскими оккупантами самолета "Мрия"

4 апреля 2024 13:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Известный скрипач Василий Попадюк посетил Гостомель и почтил память разрушенной "Мечты" — видео
Украинский скрипач Василий Попадюк. Фото: менеджмент артиста
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский скрипач и композитор Василий Попадюк сыграл на фоне разрушенной "Мрії" в аэропорту Гостомеля. Музыкант исполнил свое произведение - "Элегия".

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.

Читайте также:

Василий Попадюк почтил память разрушенной "Мрії"


К годовщине освобождения Киевской области, гениальный скрипач и композитор Василий Попадюк посетил Гостомель и почтил память разрушенного оккупантами самолета "Мрія".

Известный скрипач сыграл на руинах разрушенного российскими оккупантами самолета "Мрия" - фото 1
Украинский скрипач Василий Попадюк. Фото: менеджмент артиста

Музыкант сыграл на скрипке свою композицию
"Элегия" у руин Гостомельского аэропорта "Антонов", выразив свою боль через искусство.

Известный скрипач сыграл на руинах разрушенного российскими оккупантами самолета "Мрия" - фото 2
Украинский скрипач Василий Попадюк. Фото: менеджмент артиста

Попадюк признался, что не выбирал заранее, какое произведение будет играть. Выбор он сделал на основе своих ощущений, когда увидел своими глазами руины.

Известный скрипач сыграл на руинах разрушенного российскими оккупантами самолета "Мрия" - фото 3
Украинский скрипач Василий Попадюк. Фото: менеджмент артиста

"Во-первых, я очень хотел здесь побывать и увидеть "Мрію" своими глазами. Когда я прибыл в гостомельский аэропорт и оказался у легендарного самолета меня захватили тревожные ощущения: большая грусть и сожаление, что нашу "Мрію" уничтожили. Весь аэропорт пропитан грустью. Большой самолет, изуродованный, стоял там как сирота. Я не планировал какую именно музыку я буду играть, поэтому все эти чувства полились из-под смычка сами собой, из глубины моего сердца", — поделился музыкант.

Он посвятил свое импровизированное выступление несокрушимому духу украинцев.

Хотя "Мрия" была разрушена, украинский народ продолжает жить, творить и мечтать.

Ранее мы рассказывали о том, как соседи звезды шоу МастерШеф спасли от оккупантов его дом в Ирпене. Также певица MamaRika рассказала, как ее маленький сын расплакался во время ракетной атаки на Киев.

аэропорты
оккупанты
деоккупация Украины
Мрия
украинские звезды
война в Украине
Гостомель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК