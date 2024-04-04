Известный скрипач Василий Попадюк посетил Гостомель и почтил память разрушенной "Мечты" — видео

Известный скрипач сыграл на руинах разрушенного российскими оккупантами самолета "Мрия"
Известный украинский скрипач и композитор Василий Попадюк сыграл на фоне разрушенной "Мрії" в аэропорту Гостомеля. Музыкант исполнил свое произведение - "Элегия".
Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.
Василий Попадюк почтил память разрушенной "Мрії"
К годовщине освобождения Киевской области, гениальный скрипач и композитор Василий Попадюк посетил Гостомель и почтил память разрушенного оккупантами самолета "Мрія".
Музыкант сыграл на скрипке свою композицию
"Элегия" у руин Гостомельского аэропорта "Антонов", выразив свою боль через искусство.
Попадюк признался, что не выбирал заранее, какое произведение будет играть. Выбор он сделал на основе своих ощущений, когда увидел своими глазами руины.
"Во-первых, я очень хотел здесь побывать и увидеть "Мрію" своими глазами. Когда я прибыл в гостомельский аэропорт и оказался у легендарного самолета меня захватили тревожные ощущения: большая грусть и сожаление, что нашу "Мрію" уничтожили. Весь аэропорт пропитан грустью. Большой самолет, изуродованный, стоял там как сирота. Я не планировал какую именно музыку я буду играть, поэтому все эти чувства полились из-под смычка сами собой, из глубины моего сердца", — поделился музыкант.
Он посвятил свое импровизированное выступление несокрушимому духу украинцев.
Хотя "Мрия" была разрушена, украинский народ продолжает жить, творить и мечтать.
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