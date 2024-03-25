MamaRika розповіла, як її маленький син розплакався під час ракетної атаки на Київ

Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Відома українська співачка MamaRika розповіла про те, як її син злякався вибухів від ракет під час атаки на Київ. Дитина вперше за увесь час війни розплакалася та шокувала зірку фразою про окупантів.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Син співачки MamaRika злякався вибухів від ракет

Зранку 25 березня окупанти атакували столицю ракетами. Кияни не встигли навіть добігти до укриттів через високу швидкість повітряної цілі. Гучні вибухи було чутно майже у кожному районі міста.

Українська співачка MamaRika розповіла, що її син Давид дуже злякався вибухів від російських ракет та вперше за усю війну розплакався.

Дитя шокувало зірку фразою: "Погані дяді пускають ракети".

Співачка зізнається, що сама дуже злякалася під час атаки, та окупанти вкотре змусили її задуматись про те, що за секунди російські ракети можуть відібрати в кожного українця найцінніше. Вона також додала, що не знає, як її нервова система витримує весь цей жах.

"Отак в якусь одну секунду все твоє життя летить в ср*ку! Все, що тобі дороге, може просто обірватись. Як ми живемо ці останні два роки?! Нерви на межі... Бережіть себе, якщо це взагалі можливо..." — звернулася до своєї аудиторії співачка.

Син співачки MamaRika злякався вибухів від ракет. Фото: скриншот YouTube

Внаслідок ракетної атаки уламки зруйнували будівлі та приватні будинки у Печерському, Солом'янському і Голосіївському районах Києва. Через обстріл було поранено сімох людей та двох госпіталізовано.

Нагадаємо, відомий український ведучий потрапив під обстріл на Донбасі. Також ми розповідали про те, що блогерка Саба Мусіна ледве не втратила доньку під час обстрілу Києва, адже її школа була поруч з місцем прильоту.