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Відомий скрипаль зіграв на руїнах зруйнованого російськими окупантами літака "Мрія"

4 квітня 2024 13:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Відомий скрипаль Василь Попадюк відвідав Гостомель та вшанував пам'ять зруйнованої "Мрії" — відео
Український скрипаль Василь Попадюк. Фото: менеджмент артиста
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український скрипаль і композитор Василь Попадюк зіграв на тлі зруйнованої "Мрії" у аеропорті Гостомеля. Музикант виконав свій твір — "Елегія".

Відповідне відео було опубліковане на YouTube.

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Василь Попадюк вшанував пам'ять зруйнованої "Мрії"


До річниці визволення Київської області, геніальний скрипаль і композитор Василь Попадюк відвідав Гостомель та вшанував пам'ять зруйнованого окупантами літака "Мрії". 

Відомий скрипаль зіграв на руїнах зруйнованого російськими окупантами літака "Мрія" - фото 1
Український скрипаль Василь Попадюк. Фото: менеджмент артиста

Музикант зіграв на скрипці свою композицію
"Елегія" біля руїн Гостомельського аеропорту "Антонов", висловивши свій біль через мистецтво.

Відомий скрипаль зіграв на руїнах зруйнованого російськими окупантами літака "Мрія" - фото 2
Український скрипаль Василь Попадюк. Фото: менеджмент артиста

Попадюк зізнався, що не обирав заздалегідь, який твір буде грати. Вибір він зробив на тлі своїх відчуттів, коли побачив на власні очі руїни.

Відомий скрипаль зіграв на руїнах зруйнованого російськими окупантами літака "Мрія" - фото 3
Український скрипаль Василь Попадюк. Фото: менеджмент артиста

"По-перше, я дуже хотів тут побувати і побачити “Мрію” на власні очі. Коли я прибув в гостомельський аеропорт і опинився біля легендарного літака мене захопили тривожні відчуття: великий сум і жаль, що нашу “Мрію” знищили. Весь аеропорт просякнутий сумом. Великий літак, понівечений, стояв там, як сирота. Я не планував яку саме музику я буду грати, тому всі ці почуття полилися з-під смичка самі собою, з глибини мого серця", — поділився музикант.

Він присвятив свій імпровізований виступ незламному духу українців.

Хоча "Мрія" була зруйнована, український народ далі продовжує жити, творити та мріяти.

Раніше ми розповідали про те, як сусіди зірки шоу "МастерШеф" врятували від окупантів його дім в Ірпені. Також співачка MamaRika розповіла, як її маленький син розплакався під час ракетної атаки на Київ.

аеропорти
окупанти
деокупація України
Мрія
українські зірки
війна в Україні
Гостомель

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