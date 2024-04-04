Відомий скрипаль Василь Попадюк відвідав Гостомель та вшанував пам'ять зруйнованої "Мрії" — відео

Український скрипаль Василь Попадюк. Фото: менеджмент артиста

Відомий український скрипаль і композитор Василь Попадюк зіграв на тлі зруйнованої "Мрії" у аеропорті Гостомеля. Музикант виконав свій твір — "Елегія".

Відповідне відео було опубліковане на YouTube.

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До річниці визволення Київської області, геніальний скрипаль і композитор Василь Попадюк відвідав Гостомель та вшанував пам'ять зруйнованого окупантами літака "Мрії".

Український скрипаль Василь Попадюк. Фото: менеджмент артиста

Музикант зіграв на скрипці свою композицію

"Елегія" біля руїн Гостомельського аеропорту "Антонов", висловивши свій біль через мистецтво.

Український скрипаль Василь Попадюк. Фото: менеджмент артиста

Попадюк зізнався, що не обирав заздалегідь, який твір буде грати. Вибір він зробив на тлі своїх відчуттів, коли побачив на власні очі руїни.

Український скрипаль Василь Попадюк. Фото: менеджмент артиста

"По-перше, я дуже хотів тут побувати і побачити “Мрію” на власні очі. Коли я прибув в гостомельський аеропорт і опинився біля легендарного літака мене захопили тривожні відчуття: великий сум і жаль, що нашу “Мрію” знищили. Весь аеропорт просякнутий сумом. Великий літак, понівечений, стояв там, як сирота. Я не планував яку саме музику я буду грати, тому всі ці почуття полилися з-під смичка самі собою, з глибини мого серця", — поділився музикант.

Він присвятив свій імпровізований виступ незламному духу українців.

Хоча "Мрія" була зруйнована, український народ далі продовжує жити, творити та мріяти.

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