Украинский рэпер OTOY сорвался на Кристину Соловий за ее поведение

Украинский рэпер OTOY на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский рэпер и автор песен OTOY (Вячеслав Дрофа. — Ред.) гневно высказался в адрес певицы Кристины Соловий. Известный музыкант не сдержал слов и заявил, что украинская артистка ведет себя очень свысока, поэтому она ему совсем не импонирует.

Свое мнение по поводу Христины Соловий OTOY высказал в интервью каналу "Пряма червона" в YouTube.

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Известный украинский рэпер довольно злобно высказался о певице Христине Соловий, считая, что она себя надменно ведет. Он вспомнил слова артистки о звездах, которые ездят по Европе, и высмеял ее напоминание о собственном туре за границей.

Певица Христина Соловий на фотосессии. Фото: Instagram Кристины Соловий

"Христина Соловий может нах*й пойти, если честно, она настолько надменно себя ведет. Я посмотрел, как она себя ведет в шоу, как она мыслит... Я смотрел в контексте шоу "Львы на джипе". Мне сбросили нарезку, где она такая: "Все эти артисты в Европе ездят, они кайфуют. Надо оставаться в Украине. Я здесь нужна. Кстати, у меня скоро тур по Европе", — заявил OTOY.

Рэпер OTOY во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский музыкант считает, что у певицы Христины Соловий довольно незрелая позиция. Однако, OTOY подчеркнул, что в жизни так не работает, поэтому певице нужно выйти из "розового мира".

"Эта позиция бескомпромиссная, эта позиция очень незрелая. Это позиция розового мира, где пони ср*т радугой, к сожалению, в жизни так не работает, а, тем более, не работает в Украине", — также добавил украинский рэпер.

Кто такой OTOY

OTOY, настоящее имя которого — Вячеслав Дрофа, — это украинский хип-хоп-артист, рэпер, музыкант и автор песен. За свою карьеру певец выступал на многих музыкальных фестивалях и даже во втором полуфинале "Евровидения-2023", который состоялся в Ливерпуле.

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