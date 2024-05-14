Український репер OTOY зірвався на Христину Соловій за її поведінку

Український репер OTOY на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український репер і автор пісень OTOY (Вячеслав Дрофа. — Ред.) гнівно висловився на адресу співачки Христини Соловій. Відомий музикант не стримав слів і заявив, що українська артистка поводить себе дуже зверхньо, тому вона йому зовсім не імпонує.

Свою думку щодо Христини Соловій OTOY висловив у інтерв’ю каналу "Пряма червона" в YouTube.

Читайте також:

Що OTOY думає про Христину Соловій

Відомий український репер доволі злісно висловився про співачку Христину Соловій, вважаючи, що вона себе зверхньо поводить. Він згадав слова артистки про зірок, які їздять Європою, і висміяв її нагадування про власний тур за кордоном.

Співачка Христина Соловій на фотосесії. Фото: Instagram Христини Соловій

"Христина Соловій може нах*й піти, якщо чесно, вона настільки себе зверхньо поводить. Я подивився, як вона себе поводить в шоу, як вона мислить… Я дивився в контексті шоу "Леви на джипі". Мені скинули нарізку, де вона така: "Всі ці артисти в Європі їздять, вони собі кайфують. Треба залишатися в Україні. Я тут потрібна. До речі, у мене скоро тур Європою", — заявив OTOY.

Репер OTOY під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український музикант вважає, що співачка Христина Соловій має досить незрілу позицію. Проте OTOY наголосив, що в житті так не працює, тому співачці потрібно вийти з "рожевого світу".

"Ця позиція безкомпромісна, ця позиція дуже незріла. Це позиція рожевого світу, де поні ср*ть веселкою, на жаль, в житті так не працює, а, тим більше, не працює в Україні", — також додав український репер.

Хто такий OTOY

OTOY, справжнє ім’я кого — Вячеслав Дрофа, — це український хіп-хоп-артист, репер, музикант і автор пісень. За свою кар’єру співак виступав на багатьох музичних фестивалях і навіть у другому півфіналі конкурсу "Євробачення-2023", який відбувся у Ліверпулі.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Христина Соловій зізналася, що п’є алкоголь з антидепресантами.

Раніше ми розповідали про те, що пісні української артистки Христини Соловій доступні на російських платформах.

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Христина Соловій розповіла, як росіяни вкрали у неї пісню.