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Скандал Соловій та Єфросиніної — ведуча розповіла про образу на співачку

23 квітня 2024 14:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Маша Єфросиніна прокоментувала конфлікт з Соловій — відео
Маша Єфросиніна на інтерв'ю "Українській правді". Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна прокоментувала гучний скандал із співачкою Христиною Соловій, яка звинуватила її в тому "що в неї на руках кров українців". Зірка зізналася, що ця ситуація стала для неї сильним емоційним ударом.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Українській правді" на YouTube.

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Маша Єфросиніна про свої помилки

Зірка зізналася, що інтерв'ю із Соловій "вибило її з колії". Єфросиніна розповіла про те, що її розгубили звинувачення співачки і вона відповіла їй на емоціях, не думаючи про наслідки.

"Я охр**іла, можна так сказати? Я розгубилася і тому потім справедливо вигрібала від людей, авторитетних для мене. Тому що я дуже сильно розділяю те, де несуться образи, прокляття, ненависть, і тих людей, які перейшли в конструктивну розмову, що, до речі, мене дуже зібрало потім", — поділилася ведуча.

Разом з тим, ведучу образили звинувачення Соловій, адже зірка обрала для себе шлях працювати в Україні, хоча до 2014 року її часто кликали працювати на російському телебаченні. Батьки ведучої також пропонували їй вступати у виш в Росії.

"Коли людина мені сказала, що у мене кров на руках, це було емоційним ударом для мене, тому що це не так. Мене в той момент згубили емоції", — зізналась Єфросиніна.

Ведуча розкаялася у тому, що вела шоу російською мовою та довгий час працювала на аудиторію країни-агресорки. Вона називає свій вибір помилкою та шкодує про це.

"Я розумію, що була інструментом дуже серйозної русифікації України. Інструментом! Але ж не головнокомандувачем, я не була тим, хто все це придумав. І я несу свою відповідальність. Абсолютно точно можу сказати, що я була частиною цієї великої помилки, про яку шкодую", — додала вона.

Конфлікт Соловій та Єфросиніної

У рамках нового випуску проекту Маші Єфросиніної "Іспит. Нова реальність" співачка заявила про те, що суспільство надто толерантно ставиться до тих людей, які в минулому розмивали культурні кордони між Росією та Україною та звинуватила Єфросиніну у тому, що вона довгий час будувала мости культурні між Україною і Росією. Єфросиніна у відповідь почала звинувачувати її колишнього продюсера Святослава Вакарчука у тому, що він колись давно співав у Росії.

Згодом ведуча видалила фрагмент зі сваркою із публічного доступу.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна вперше розповіла про подробиці конфлікту із шоуменом та ведучим Юрієм Горбуновим. А також скандальний блогер розповів, чому Єфросиніна закриває проєкт "Дорослі дівчата".

скандал
росіяни
українська мова
Маша Єфросініна
Христина Соловій
Росія

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